Цены на нефть немного отскочили

По мере того, как привлеченные очередным падением цен на нефть на рынке появились инвесторы, готовые воспользоваться моментом и купить ее дешево, цены поползли вверх. Так, цена нефти марки Brent к восьми часам утра во вторник, 17 марта, выросла на 1,8% или 55 центов за баррель. Причем, достигала в моменте 31,25 доллара.

Еще больше к утру поднялась цена марки WTI – на 3,7% или 1,06 доллара за баррель до 29,76 доллара, а в моменте до 30,21 доллара.



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«Предположительно, рынок поддерживают охотники за скидками и короткое покрытие»,- объясняет главный специалист по рынкам в финансовой компании AxiCorp Стивен Иннс.

Сыграло свою роль и решение США тоже воспользоваться низкой ценой и купить для стратегического резерва (SPR) 77 млн баррелей. Так же поступили еще ряд стран и компаний.

Однако резервуары быстро заполняются. Когда они заполнятся полностью, цены вновь двинутся вниз. Тогда планете останется только надеяться на окончание ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией до достижения рынком, по словам Стивена Иннса, «точки невозврата».

Не добавляет оптимизма и заявление Saudi Aramco о том, что компания не испытывает никаких особых проблем при цене 30 долларов за баррель и что она намерена поднять добычу до запланированных 12 млн баррелей в сутки в апреле-мае.

Однако главной причиной низких цен на нефть и вероятного продолжения их дальнейшего снижения является резкое сокращение спроса на нее, вызванное пандемией коронавируса Covid-19. Так, прибыль от нефтепереработки в США, крупнейшем потребителе бензина на планете, в понедельник, 16 марта, рухнула на 95% и даже на короткое время стала отрицательной, потому что миллионы американцев предпочитают из-за коронавируса сидеть дома и не пользуются автомобилями.



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На потребление бензина, а следовательно и нефти, то есть на спрос на нефть сильно влияют запреты на поездки и путешествия, вводимые во многих странах; отмененные отпуска, работа на дому, разорванные цепочки поставок и так далее. Начали появляться пока еще немногочисленные прогнозы, что спрос на нефть, превышавший в 2019 году 100 млн бар./сутки и изрядно сократившийся в феврале из-за фактической остановки китайской экономики, может рухнуть на 10 млн бар./сутки.

В Trafigura, входящей в тройку главных продавцов нефти на планете, тоже считают, что потребление может в ближайшем будущем сократиться почти на 10 млн бар./сутки и это, боятся в компании, еще не предел.

На нефтяном рынке сейчас происходят такие же события, как в феврале в Китае, только в сильно увеличенном масштабе. На пике эпидемии коронавируса в КНР в прошлом месяце спрос на нефть упал как минимум на 20% или приблизительно 3 млн бар./сутки. США, ФРГ, Франция, Италия, Испания, Великобритания и Канада потребляют все вместе 31 млн бар./сутки. Однако если спрос в этих странах упадет, как в Китае, то падение составит примерно 6 млн бар./сутки.

Для сравнения: в 2009 году, во время большой рецессии, снижение составило 1 млн бар./сутки, а в 1980 г., во время глобального кризиса после второго нефтяного кризиса - 2,65 млн бар./сутки.

«Мы еще не видели такой ситуации со спросом в истории,- говорит Саад Рахим, главный экономист Trafigura Group.- Какое-то время спрос будет снижаться каждый день».

Цены на нефть в этом году уже упали более чем на 50%. Только 9 марта, когда Эр-Рияд объявил о резком росте добычи нефти и одновременном снижении цен на нее на 6-8 долларов за баррель, цены на нефть рухнули более чем на 20%. Это самое большое снижение после 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Отдельные трейдеры, пишет Bloomberg, опасаются падения цен до 10 долларов за баррель и ниже, чего не было после нефтяной войны между Саудовской Аравией и Венесуэлой в 1997-99 годах.