Вход/Регистрация Подписка

Цены на нефть немного отскочили

Москва, 17.03.2020
#Нефть
#Экономика
  • Цены на нефть немного отскочили

AP/TASS

По мере того, как привлеченные очередным падением цен на нефть на рынке появились инвесторы, готовые воспользоваться моментом и купить ее дешево, цены поползли вверх. Так, цена нефти марки Brent к восьми часам утра во вторник, 17 марта, выросла на 1,8% или 55 центов за баррель. Причем, достигала в моменте 31,25 доллара.

Еще больше к утру поднялась цена марки WTI – на 3,7% или 1,06 доллара за баррель до 29,76 доллара, а в моменте до 30,21 доллара.

Цены на нефть онлайн смотрите на этом графике: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

«Предположительно, рынок поддерживают охотники за скидками и короткое покрытие»,- объясняет главный специалист по рынкам в финансовой компании AxiCorp Стивен Иннс.

Сыграло свою роль и решение США тоже воспользоваться низкой ценой и купить для стратегического резерва (SPR) 77 млн баррелей. Так же поступили еще ряд стран и компаний.

Однако резервуары быстро заполняются. Когда они заполнятся полностью, цены вновь двинутся вниз. Тогда планете останется только надеяться на окончание ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией до достижения рынком, по словам Стивена Иннса, «точки невозврата».

Не добавляет оптимизма и заявление Saudi Aramco о том, что компания не испытывает никаких особых проблем при цене 30 долларов за баррель и что она намерена поднять добычу до запланированных 12 млн баррелей в сутки в апреле-мае.

Однако главной причиной низких цен на нефть и вероятного продолжения их дальнейшего снижения является резкое сокращение спроса на нее, вызванное пандемией коронавируса Covid-19. Так, прибыль от нефтепереработки в США, крупнейшем потребителе бензина на планете, в понедельник, 16 марта, рухнула на 95% и даже на короткое время стала отрицательной, потому что миллионы американцев предпочитают из-за коронавируса сидеть дома и не пользуются автомобилями.

Коронавирус онлайн и последние новости о коронавирусе здесь: maps.arcgis.com

На потребление бензина, а следовательно и нефти, то есть на спрос на нефть сильно влияют запреты на поездки и путешествия, вводимые во многих странах; отмененные отпуска, работа на дому, разорванные цепочки поставок и так далее. Начали появляться пока еще немногочисленные прогнозы, что спрос на нефть, превышавший в 2019 году 100 млн бар./сутки и изрядно сократившийся в феврале из-за фактической остановки китайской экономики, может рухнуть на 10 млн бар./сутки.

В Trafigura, входящей в тройку главных продавцов нефти на планете, тоже считают, что потребление может в ближайшем будущем сократиться почти на 10 млн бар./сутки и это, боятся в компании, еще не предел.

На нефтяном рынке сейчас происходят такие же события, как в феврале в Китае, только в сильно увеличенном масштабе. На пике эпидемии коронавируса в КНР в прошлом месяце спрос на нефть упал как минимум на 20% или приблизительно 3 млн бар./сутки. США, ФРГ, Франция, Италия, Испания, Великобритания и Канада потребляют все вместе 31 млн бар./сутки. Однако если спрос в этих странах упадет, как в Китае, то падение составит примерно 6 млн бар./сутки.

Для сравнения: в 2009 году, во время большой рецессии, снижение составило 1 млн бар./сутки, а в 1980 г., во время глобального кризиса после второго нефтяного кризиса - 2,65 млн бар./сутки.

«Мы еще не видели такой ситуации со спросом в истории,- говорит Саад Рахим, главный экономист Trafigura Group.- Какое-то время спрос будет снижаться каждый день».

Цены на нефть в этом году уже упали более чем на 50%. Только 9 марта, когда Эр-Рияд объявил о резком росте добычи нефти и одновременном снижении цен на нее на 6-8 долларов за баррель, цены на нефть рухнули более чем на 20%. Это самое большое снижение после 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Отдельные трейдеры, пишет Bloomberg, опасаются падения цен до 10 долларов за баррель и ниже, чего не было после нефтяной войны между Саудовской Аравией и Венесуэлой в 1997-99 годах.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    «Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

    Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

    «Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

    Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

    «Норникель» заглядывает в будущее

    Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Неожиданный поворот в нефтяной войне: в США приготовили неприятный сюрприз Эр-Рияду
      Один из главных американских «сланцевиков» хочет найти управу на Саудовскую Аравию
    2. Замминистра рассказал, почему Россия вышла из ОПЕК+ именно сейчас
      Как связаны между собой выход из нефтяной сделки и вход в нее, причем здесь коронавирус и сколько, по мнению аналитиков, будет стоит нефть
    3. Саудовские принцы поплатились за падение цен на нефть
      Очередной арест в Эр-Рияде на этой неделе вызвал переполох и мрачные прогнозы о том, что на фоне снижения цен на нефть в главной нефтедобывающей державе планеты может наступить период политической нестабильности.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама