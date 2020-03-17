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На Украине принят закон об уголовной ответственности за распространение коронавируса

Москва, 17.03.2020

Верховная Рада Украины приняла решение о внесении изменений в законодательные акты, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавируса.

«Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний» караются штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

«Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия», – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Коронавирус, последние новости о пандемии в Европе

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