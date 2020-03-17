Украина просит помощи у МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook сообщил о том, что кабинет министров обратился в Международный валютный фонд с просьбой о предоставлении финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.



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В декабре 2019 года МВФ согласовал выделение Украине 5,52 млрд долларов в рамках трехлетней программы расширенного финансирования.

Однако средства так и не поступили на Украину, поскольку Киев не выполнил два условия Фонда - об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения и не принял закон о запрете возвращать национализированные банки их прежним владельцам. Этот закон направлен против олигарха Игоря Коломойского (спонсора президентской кампании Зеленского).

Коломойский вывел из принадлежавшего ему «Приватбанка» около 5,5 млрд долларов, затем банк был национализирован, а дыра в балансе банка была закрыта государством.



Сегодня Коломойский пытается вернуть себе контроль над банком.

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