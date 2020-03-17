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В правительстве Москвы обсуждают меры полного карантина

Москва, 17.03.2020

Московские власти обсуждают меры введения полного карантина, пишут «Открытые медиа».

Мера будет предпринята в случае критического роста числа заболевших новым коронавирусом, передает СМИ. Издание уточняет, ссылаясь на собственные источники, что жителей столицы могут перевести на карантин уже 20 марта.

На 17 марта в Москве зарегистрировано 53 случая заболевания коронавирусом. При этом не сообщается, насколько должно вырасти число заболевших, чтобы город закрыли на полный карантин. Уточняется, что карантин подразумевает перевод на работу из дома всех сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города.

Количество заразившихся коронавирусом в России смотрите на этой карте: maps.arcgis.com

Помимо этой меры рассматривается вариант закрытия торговых центров, закрытие баров, кафе и ресторанов. Возможно и ограничение въезда в город. В самой тяжелой ситуации будет закрыт общественный транспорт, включая метро, однако, на данный вариант власти пойдут в самом крайнем случае, передает издание.

Напомним, с 21 марта в Москве прекращают работу общеобразовательные школы, спортивные и музыкальные школы, учреждения дополнительного образования, а также отменяются концерты, выставки, лекции, кинопоказы, спортивные и досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек.

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