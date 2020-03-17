Российские власти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

Российские власти выделяют 300 млрд руб. и увеличивают лимит госгарантий для поддержки экономики и минимизации последствий коронавируса, передает «Коммерсантъ».

Издание сообщает, что власти в данных условиях предлагают помощь при форс-мажорах на госзакупках, кредитную поддержку торговых компаний и упрощение импорта. В сообщении кабмина говорится, что на данный момент точно оценить масштаб ущерба для экономики невозможно, поскольку «экономические и финансовые показатели будут доступны позже».

Центробанк в свою очередь для минимизации последствий кризиса предлагает продолжить «обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью».

Для авиа- и туристических компаний правительство вводит отсрочку налогов, по мере необходимости данная льгота может быть распространена и на другие отрасли.

ЦБ дал разрешение всем банкам работать «с заемщиками в сфере транспорта и туризма без ухудшения оценок их финансового положения». Также для представителей МСБ будет предложено льготное кредитование и отсрочка по аренде на три месяца.

Для торговых компаний также будут предоставлены льготные кредиты и обнулены импортные пошлины.

Для авиа- и туристических компаний правительство вводит отсрочку налогов