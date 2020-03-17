Зеленский готов ввести чрезвычайное положение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.

«Вы слышали, что президент Французской Республики Эмманюэль Макрон сказал, что 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Пока мы не дошли до этой ситуации, но я честно скажу, если это будет нужно - мы введем чрезвычайное положение», - сказал Зеленский.

Ранее правительство Украины запретило любые массовые мероприятия с участием более десяти человек.

Запрещена работа предприятий общественного питания, закрыты торговые и развлекательные центры за исключением аптек и продовольственных магазинов.

Кроме того прекращено междугороднее пассажирское сообщение и остановлена работа городских метрополитенов.

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