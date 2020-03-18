Андрей Белоусов: «Рубль сохраняет устойчивость»

На совещании президента с членами правительства первый (и «экономический») вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ситуация, с которой сегодня сталкивается российская экономика, определяется четырьмя ключевыми факторами. Это падение цен на нефть, сильная волатильность мировых финансовых рынков, в том числе развитых стран, закрытие или резкое сжатие ряда традиционных рынков сбыта российской продукции, вкупе с нарушением трансграничных цепочек поставок комплектующих и компонентов, и наконец — последствия ограничительных мер, которые создают объективные сложности для функционирования ряда секторов.

В этой ситуации, заявил первый вице-премьер, необходимо снижать волатильность финансовых рынков, с учетом внешней ситуациии. Он напомнил, что ЦБ уже предпринял ряд мер, способствующих нормализации работы рынков, обеспечению финансового рынка достаточным количеством ликвидности.

«Банк России будет продолжать эту политику и дальше, выбирая меры исходя из ситуации. Результат: мы видим, что валютный рынок достаточно сбалансирован, рубль сохраняет устойчивость. Безусловно, на поведении игроков положительно сказываются и накопленные резервы», – считает Андрей Белоусов. «Работаем в ежедневном режиме, держим ситуацию под контролем. Уверен, что с теми трудностями, которые сейчас возникают, справимся», – заключил он.

Напомним, что золото-валютные резервы РФ, по последним официальным данным ЦБ РФ (на 06.03.2020 года), составляют 577,8 млрд долл. США. Именно этими резервами обеспечивается стабильность рубля.



Курс рубля онлайн можно посмотреть здесь: www.moex.com/ru/markets/currency

Хотя курсу рубля не удалось избежать просадки к доллару с начала года, все же ситуация на российском валютном рынке далека от паники, которую мы наблюдали в 2008 и 2016 годах, когда нефть падала так же быстро и низко, соглашается управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Тогда рубль попал в спираль саморазрушения: снижение курса усиливало продажи, вызывая дальнейшее снижение. Сейчас рублю пока удается этого избежать.

На данный момент ЗВР находятся на достаточно высоком уровне, однако последнее значение было опубликовано 6 марта, когда нефть стоила еще 40 долларов за баррель. Чтобы понять, каким темпом сейчас «сжигаются» ЗВР для поддержания курса рубля, нужно дождаться публикации новых данных. Важно отметить, добавляет аналитик, что меры, стабилизации курса не стоит воспринимать, как попытки вернуть рубль к росту. Это было бы контрпродуктивно, ведь снижающаяся нефть требовала бы от рубля выступить в качестве нейтрализатора шоков от обвала нефтяных цен.

Пока, полагает Алексей Кириенко, слишком рано давать окончательные оценки. Ночью курс нефти Brent опустился ниже 30 долларов, что может стать спусковым крючком для эмоциональных распродаж как нефти, так и российской валюты. ЗВР могут играть локально сдерживающую роль. Чтобы сбалансировать бюджет при цене нефти 25 долларов, USD/RUB должен быть минимум на отметке 90, считает эксперт. Впрочем, главную оценку действиям правительства и ЦБ будет давать рынок, и эта аттестация, похоже, еще впереди.

В текущий момент рубль адекватно оценён относительно внешних условий. Так, учитывая цены на нефть и текущие макроэкономическим показатели, справедливый курс пары доллар/рубль находится в диапазоне 74,5 — 76 рублей. Это говорит о том, что не наблюдается панического бегства из российской валюты, а значит, инвесторы оценивают её, как один из интересных активов для портфелей в случае начала восстановления рынков, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Но вообще, политики обязаны быть оптимистами, им положено по должности, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Первый же поверхностный взгляд на поведение валютного рынка, по ее словам, показывает, что никакого баланса тут нет. Зато есть видимый эффект от интервенций Центробанка, без которых доллар был бы на 4-5 рублей дороже сегодняшних уровней. Без вливаний ликвидности «россиянин», по ее словам, давно бы улетел в стратосферу. В то же время, по мнению аналитика, ЦБ и Минфин дальше громких заявлений о «тонкой настройке» не идут, никаких деталей неизвестно, и что буду делать с поддержкой финансовой системы, большой вопрос. Стоимость Если бы Банк России хотел изменить уровень ключевой ставки для создания опоры экономике, он бы давно это сделал. Но прошло больше недели с момента «запуска» колоссальной волатильности, а никаких шагов предпринято не было. Стоимость доллара к утру среды дороже 75 руб., сказала она, открывает перед курсом дорогу к 76/78 руб.

Этот (сделанный сегодня с утра) прогноз подтвердился: на 19 марта ЦБ установил курс рубля на уровне 77,2131 рублей за доллар, в то время как еще накануне доллар по официальному курсу стоил 73,8896 рубля. К евро рубль потерял меньше: курс на завтра 84,8881 при 82,3056 накануне.

По мнению начальника отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василия Карпунина, сохранение текущих уровней по Brent будет приводить к постепенному ослаблению рубля, но без мощных девальвационных импульсов.

На рынке нет ожиданий того, что нефтяные цены должны резко развернуться, добавляет аналитик. Если не возобновить переговоры в рамках ОПЕК+, то уже в апреле мы увидим огромные объемы «лишней» нефти, что никак не будет способствовать росту ее стоимости. На этих ожиданиях рубль может быть под умеренным давлением, прогнозируют в БКС. Сохранение нефти в районе 25-30 долларов, по оценке Карпунина, при прочих равных способно привести к постепенному приближению курса USD/RUB к 80 рублям.



Цены на нефть онлайн смотрите здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil