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Курс доллара: рублю не оставили шансов

Москва, 18.03.2020
  • Курс доллара: рублю не оставили шансов

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара пробил в среду отметку 80 руб. на фоне обвальных распродаж на мировых рынках и падения нефти ниже 26 долл. за баррель Brent. К 19.31 мск курс доллара составил 80,87 руб. (плюс 5,43 руб). У рубля в среду практически не было шансов удержать текущие позиции на фоне паники на мировых площадках.  Курс евро поднялся почти до 87 руб.

Курс доллара онлайн смотрите здесь: www.moex.com/ru/markets/currency

Дефицит долларовой ликвидности на финансовых рынках усиливается, несмотря на все усилия властей США залить пожар. 

На этом фоне доллар подскочил до трехлетнего максимума по отношению к основным валютам в среду, так как компании и инвесторы, обеспокоенные вспышкой коронавируса, скупали в огромных объемах самую ликвидную валюту мира.

Доллар достиг пика с апреля 2017 года, пробив отметку в 100 пунктов по отношению к корзине основных валют. Индекс вырос более чем на 5% чуть более чем за неделю.

Целый ряд валют достиг многолетних минимумов по отношению к доллару, включая фунт стерлингов, австралийский доллар и новозеландский доллар. Норвежская крона обновила исторический минимум в $10,6356.

Европейский центральный банк, Банк Англии и ЦБ Швейцарии в среду провели продажи долларовой ликвидности в рамках крупнейшего со времен финансового кризиса 2007-2009 годов скоординированного вливания средств центральными банками.

При этом на рубль оказывает давление и коллапсирующий нефтяной рынок.

Цена нефти марки Brent в среду опустилась ниже $27 за баррель впервые с 2003 года, а доходность 5-летних ОФЗ начинает приближаться к отметке 8%.

Рубль демонстрирует худшую динамику среди валют развивающихся стран с начала года, говорит аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова. Краткосрочные перспективы рубля остаются негативными. Для стабилизации курса необходимо замедление распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая.

По оценкам экспертов из банка, при цене нефти в диапазоне $20-30 за баррель курс рубля может находиться в диапазоне 75-84 в паре с долларом и 82-92 в паре с евро в зависимости от настроений на мировых рынках. При резком приближении к верхним границам данного диапазона Банк России может прибегнуть к интервенциям на валютном рынке, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности, заключает Евдокимова.

При этом как отмечал Эксперт Online, российский регулятор может прибегнуть и к более жестким мерам - повышению ключевой ставки, чтобы успокоить держателей ОФЗ. Однако пока эксперты склоняются к тому, что ЦБ сохранит ставку на преженм уровне.

"Повышение ключевой ставки рассматривается ЦБ РФ в качестве крайней меры, что было подтверждено в публичных выступлениях руководства Банка. На данный момент ЦБ РФ не видит проблем с ликвидностью в банковском секторе, меры по проведению РЕПО "тонкой настройки" и расширению лимита операций валютного свопа уже запущены, упреждающие продажи валюты из ФНБ для стабилизации валютного курса начаты", - отмечают аналитики Газпромбанка.

Однако эксперты банка считают, что вариант повышения ставки возможен при условии падения цен на нефть к отметке 25 долл. за барр. и ниже, ослабление курса рубля до 80-85 руб. за долл. и ожидание рынка, что низкие уровни сохранятся.

"ЦБ РФ в своем рисковом сценарии закладывает цену на нефть 25 долл. за барр. (среднюю за год). По нашим расчетам, эта цена соответствует курсу USD/RUB 80-85", - отмечают аналитики. 

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