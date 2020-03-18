Цены на нефть: Саудовская Аравия лишится важной привилегии

Большинство специалистов сходятся в том, что снижение цен на нефть не закончилось. При этом разброс цифр в прогнозах достаточно велик. Находятся и такие аналитики, которые считают, что баррель нефти в недалеком будущем может стоить и 10 долларов и даже еще меньше.

Говорить о 10 долларах за «бочку» сейчас, как минимум, преждевременно, но то, что падение цен на нефть продолжается – факт. Вчера, к примеру, они впервые за долгое время опустились ниже 30 долларов за баррель и до сих пор (до 10 часов утра МСК среды, 18 марта) остаются даже значительно ниже 29 долларов.



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Саудовская Аравия (КСА) уже вторую неделю является главным ньюсмейкером при определении цен на «черное золото». 9 марта Эр-Рияд вызвал обвал цен, объявив о резком увеличении добычи нефти до 12,3 млн бар./сутки. При этом Saudi Aramco планирует продать львиную долю «дополнительной» нефти на азиатских рынках, причем, с очень большим дисконтом. Полторы недели назад было объявлено, что Эр-Рияд готов продавать свою нефть по сниженным на 6-8 долларов ценам.

Проблема для самого королевства в связи с таким большим экспортом нефти заключается в том, что он (экспорт) сводит на нет очень важные резервные мощности КСА и потенциально ставит королевство в невыгодное стратегическое положение как с точки зрения экономики, так и геополитики.

Сейчас максимальная устойчивая мощность (MSC) Саудовской Аравии составляет 12 млн бар./сутки. Это значит, что Aramco должна в течение трех месяцев выйти на этот высокий уровень добычи. Как только Эр-Рияд заявил о планах добывать 12,3 млн бар./сутки, стало ясно, что у него останется очень мало или не останется вообще столь важных и ценных резервных мощностей.

Однако на 12,3 млн Министерство энергетики КСА не остановилось и заявило о готовности поднять MSC до 13 млн бар./сутки.

16 марта глава Aramco Амин Нассер дал понять, что королевство некоторое время будет жить без резервных мощностей. Из 12,3 млн бар./сутки, которые Aramco собирается выставлять на рынки, 300 тыс. бар./сутки будут взяты из резерва, а 12 млн бар./сутки составит ежедневная добыча. Это значит, что Саудовская Аравия будет добывать нефть без резервных мощностей до того момента, когда уровень добычи достигнет 13 млн бар./сутки.

Неизбежно возникает вопрос: когда Aramco сможет извлекать из аравийских песков ежедневно 13 млн баррелей? Один из аналитиков, участвовавших в видеоконференции, задал этот вопрос Нассеру. Компания постарается сделать это как можно быстрее, ответил глава крупнейшей нефтяной компании планеты. Расплывчатый ответ можно трактовать так, что достижение нового рубежа займет определенное время.

Выходит, что, начиная с апреля какой-то неизвестный период времени ни Aramco, ни Саудовская Аравия не будут иметь резервных мощностей. Но и это еще не все. Aramco намерена каждый день брать еще какое-то количество нефти из резерва, что понижает стратегическую важность этого резерва. То есть для страны, всегда гордившейся тем, что она может увеличить добычу, и получавшей выгоды от этой способности как в экономике, так и в геополитике, произойдет очень большая и важная перемена.

В апреле КСА не сможет закрыть дыры в спросе на нефть. Это значит, что Саудовская Аравия не сможет преодолеть сбой в добыче с той же легкостью, с какой она сделала это в сентябре прошлого года после атаки на два нефтяных объекта, которая привела к большим разрушениям и снижению добычи почти вдвое.

С другой стороны, эта непростая ситуация позволит Саудовской Аравии легко выйти из сложного положения, если она захочет отказаться от политики высокой добычи и быстро поднять цену на нефть.

Aramco может, например, заявить, что один или несколько главных нефтяных объектов королевства нуждаются в ремонте и должны быть временно закрыты. Остановка добычи приведет к быстрому росту цен на нефть, потому что никто не сможет компенсировать нефть, которую Aramco не сможет поставить на рынки. Forbes считает, что Aramco едва ли пойдет на такой хитрый и коварный шаг, но тем не менее такая возможность является одним из плюсов для Эр-Рияда от потери резервных мощностей.