Евросоюз обвинил Россию в «нагнетании паники и страха» вокруг коронавируса

Евросоюз подозревает, что Россия намеренно распространяет ложную информацию о распространении ккоронавирусной инфекции в Европе, а также о методах борьбы европейцев с новым типом коронавирусной инфекции, пишет Газета.ру, ссылаясь на доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS).

Документ оказался в распоряжении газеты The Financial Times.

В докладе сообщается, что «российские СМИ сознательно запустили кампанию по дезинформации вокруг пандемии коронавируса», нагнетая тем самым негативные настроения. Главной целью информационной компании такой направленности, по мнению авторов документа, является нагнетание «паники и страха» как в россиском обществе, так и в ЕС для «подрыва европейского общества изнутри».

Однако больше всего сообщений, расцененных авторами доклада как дезинформация, обнаружено ими не в СМИ, а в соцсетях. К сообщениями такого рода они отнесли публикации о том, что коронавирусная инфекция является искусственно созданной болезнью, используемой как оружие. Этот пример приводится в докладе как один из случаев фейковых новостей.

EEAS делает свои выводы на основе почти 80 публикаций о COVID-19, зафиксированных в ЕС с 22 января. Однако российское происхождение сообщений в социальных сетях авторами доклада никак не доказывается. Они пишут, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, писавшие прежде о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, теперь переключились на распространение «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».

Напомним, впервые мир узнал о новой инфекции в конце декабря 2019 года, когда власти Китая сообщили в ВОЗ о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции в мегаполисе Ухань.

В мире на данный момент зафиксировано более 198 тысяч случаев заражения, полностью излечились — свыше 81 тысячи человек.



Онлайн карта распространения коронавируса в мире, в Европе и в России здесь: maps.arcgis.com