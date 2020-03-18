Goldman Sachs понизил прогноз цен на нефть марки Brent на второй квартал до $20

Аналитики Goldman Sachs снизили прогноз цен на нефть марки Brent на второй квартал 2020 года на треть - до 20 долларов за баррель. Об этом говорится в записке банка клиентам сообшает fxstreet.com.

«В этом году мировой спрос упадет на рекордные 1,1 млн. баррелей в день, поскольку эпидемия коронавируса сдерживает экономический рост.

Такое падение нефтяных котировок будет соответствовать предыдущим крупным медвежьим рынкам в 1999, 2009 и 2016 годах, говорится в сообщении.

Банк сохранил свой прогноз цены Brent на третий и четвертый кварталы без изменений на уровне 30 долларов за баррель и 40 долларов за баррель, соответственно.



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Второй производитель нефти среди членов ОПЕК Ирак обратился с призывом к организации созвать безотлагательно внеочередные консультации стран ОПЕК+, передает ТАСС.

По заявлению министра нефти страны Тамира аль Гадбана саммит необходим для определения совместных действий на рынке нефти. Мнением чиновник поделился в письме, которое он направил в ОПЕК.

В послании в частности говорится, что «в настоящий момент рынок нефти находится в состоянии неопределенности, которая совершенно отличается от условий, когда соглашение стран ОПЕК+ было подписано».

Аль Гадбан подчеркнул, что совместное соглашение доказало, что общие действия сохранять на рынке стабильность.

По его мнению страны должны серьезно обсудить варианты «серьезных и безотлагательных действий для ребалансировки рынка нефти».

Ранее министр сообщил журналистам, что для Ирака является комфортной цена нефти в районе $60 за баррель.

В настоящий момент, на 11:40, цена на нефть составляет 28,30 доллара за баррель.