В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации

На Украине пресс-служба Киевской областной государственной администрации объявила о введении режима чрезвычайной ситуации. «Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее, как «Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня» и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации», - заявила пресс-служба Киевской ОГА.

Что означает введенный ражим и какие ограничения он накладывает на жителей Киевской области власти не сообщили.