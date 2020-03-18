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Западные страны выделяют на борьбу с коронавирусом более двух триллионов долларов

Москва, 18.03.2020
Мировым лидерам сейчас ничего не остается, как достать чековые книжки и кошельки для того, чтобы помочь глобальной экономике, которой своими силами, судя по тому, как развиваются события, с пандемией и ее последствиями не справиться. Один из высокопоставленных американских чиновников рассказал Financial Times, что идея платить каждому американцу лично, озвученная 17 марта министром финансов Стивеном Мнучином, является частью более широкого плана стоимостью 1,2 трлн долларов, принятого Конгрессом США.
#Коронавирус
#Мир
  • Западные страны выделяют на борьбу с коронавирусом более двух триллионов долларов

AP/TASS

Наконец-то Запад, похоже, осознал всю опасность, которую таит в себе коронавирус, и решил бороться с ним всерьез. Президент Трамп сменил благодушное настроение на боевое и собирается даже выплатить каждому соотечественнику по тысяче долларов, которые для многих, конечно, будут нелишними.

Власти Великобритании, Франции, Германии и Испании тоже готовы оказывать бизнесу любую и, в первую очередь, финансовую поддержку, но, естественно, не забывают и о своих гражданах, доходы которых они обещают защищать.

Мировым лидерам сейчас ничего не остается, как достать чековые книжки и кошельки для того, чтобы помочь глобальной экономике, которой своими силами, судя по тому, как развиваются события, с пандемией и ее последствиями не справиться.

Один из высокопоставленных американских чиновников рассказал Financial Times, что идея платить каждому американцу лично, озвученная 17 марта министром финансов Стивеном Мнучином, является частью более широкого плана стоимостью 1,2 трлн долларов, принятого Конгрессом США.

Крупнейшие европейские экономики объявили вполне конкретные планы борьбы с коронавирусом Covid-19. Лондон, к примеру, выделяет на борьбу с пандемией гарантии кредитов бизнесу на треть триллиона фунтов стерлингов и 20 млрд фунтов финансовой помощи.

«Сейчас не время для идеологии или ортодоксальности,- уверен министр финансов Британии Риши Сунак.- Сейчас время для смелости…»

«Крупнейшую в демократической истории Испании мобилизацию ресурсов» запустил и испанский лидер, премьер-министр Педро Санчес. На Пиренеях речь идет о кредитных гарантиях на 100 млрд евро.

Естественно, не осталась в стороне от кампании, охватившей не только Европу, но и всю планету, и Франция. Французская программа борьбы с коронавирусом и надвигающейся рецессией включает финансовую помощь бизнесу в размере 45 млрд евро. В числе прочих мер во Франции возможна и национализация особо проблемных компаний и предприятий.

«Я без промедления использую все имеющиеся у меня в распоряжении средства»,- пообещал журналистам французский министр финансов Бруно Лемэр.

Что касается гарантий на кредиты, то Париж готов предоставить их на 300 млрд евро в том числе и для того, чтобы избежать кризиса ликвидности.

Еврозона планирует потратить на борьбу с коронавирусом и его последствиями для экономики в общей сложности 1 трлн евро.

Помощники Трампа в Вашингтоне сначала отвергли идею выплат американцам наличных денег, которые уже называют «вертолетными деньгами с неба», но президент рассказал журналистам, что он убедил всех в необходимости немедленного вливания денег для помощи нуждающимся семьям.

«Это (помощь) будет большим и смелым»,- заверил соотечественников Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

По словам президента, в Конгрессе к мерам правительства по борьбе с коронавирусом отнеслись с энтузиазмом. Причем, цена пакета мер в течение дня даже существенно выросла. Первоначально Белый дом предлагал пакет мер стоимостью 850 млрд долларов, но к вечеру вторника он вырос до 1,2 трлн долларов.

Финансовые рынки встретили планы коллективной борьбы с коронавирусом с энтузиазмом. Это наглядно показывает рост основных биржевых индексов. Так, индекс S&P 500 к закрытию бирж прибавил 6% после рекордного обвала в понедельник.

Удовлетворенность инвесторов и рынков также объясняется активной позицией главного американского банка. После рекордного за последние годы снижения ключевой ставки на 1% ФРС еще и объявила о начале покупок краткосрочного корпоративного долга на полтриллиона долларов.

Карта распространения коронавируса в мире и в Европе в режиме онлайн здесь: maps.arcgis.com

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