Курс доллара: рублю может понадобиться сильное лекарство

Курс доллара во вторник вырос на 82 копейки - до 75,47 руб., курс евро снизился на 46 копеек - до 82,96 руб.

Смешанная динамика рубля объясняется динамикой рынка форекс: доллар существенно укрепился к евро.



Курс доллара онлайн смотрите здесь: www.moex.com/ru/markets/currency

Мировые рынки пытались стабилизироваться после обвала, задавая позитивный фон для рубля. Однако дешевеющая нефть (баррель Brent нырнул ниже уровня 30 долл.) оказывает давлдение на рубль.

В итоге курс доллара пробил отметку 75 руб. и вплотную подобрался к новому уровню сопротивления 75,5 руб.

“Похоже, что используется любой отскок рубля теми, кто хочет покинуть наши активы, как и остальные ЕМ, плюс локальные рынки могла расстроить новость об убытках российских авиакомпаний и рисках их банкротств, хотя это, скорее, против фондового рынка”, - приводит Рейтер мнение дилера крупного российского банка.

Фондовые индексы РФ после новости о 100-миллиардных убытках российских авиакомпаний из-за коронавируса и возможности банкротств на этом рынке снижались на 2-3%.

Против рубля могут играть и алгоритмические торговые программы, настроенные на колебания нефтяных котировок - сейчас баррель Brent вновь дешевле $30, тогда как утром он дорожал до $31,25.

Вместе с тем, предоставление ФРС США долларовой ликвидности банкам начало позитивно сказываться на динамике стоимости рисковых активов.

Американские биржевые индексы вечером растут на 2,8-3,9%.

При этом наибольший риск для рубля сейчас представляет ситуация на рынке нефти.

Инвесторы опасаются, что ситуация вокруг коронавируса и связанных с ним карантинных мер сдержит мировую экономику, что отразится на нефтяном спросе. При этом Саудовская Аравия планирует увеличить экспорт нефти до рекордной отметки свыше 10 миллионов баррелей в день с мая.



Цены на нефть онлайн смотрите здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

Впрочем, регулярная продажа Центробанком порядка 50 миллионов долларов в рамках бюджетного правила и предоставление валюты в рамках операций валютный своп поддерживают курс рубля.

Возросшие опасения по поводу мировой рецессии остаются основными драйверами давления на рынки, и рублевые активы в частности, считает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Нефтяным ценам так и не удалось продемонстрировать устойчивого восстановления выше отметки в 30 долларов за баррель. В среду рубль сохранит склонность к ослаблению, курс будет колебаться в диапазоне 74,5-77 рубля за доллар. При падении цены нефти к 25 долларам давление на российскую валюту усилится", — добавил он.

По оценке аналитиков Промсвязьбанка, в рамках текущей недели ожидаются попытки пары доллар/рубль выйти вверх из диапазона 70-75 рублей. "Внешние факторы продолжат давить на российскую валюту, что может привести к закреплению доллара над верхней его границей. Однако без более существенного снижения цен на нефть в краткосрочной перспективе мы не видим пока поводов для более существенного ослабления национальной валюты. Более того, в ближайшее время российская валюта получит поддержку со стороны экспортеров, которые начнут подготовку к налоговому периоду, пик которого приходится на 25 марта" - отмечаю эксперты.

Отметим, что с фундаментальной точки зрения, учитывая текущие уровни рынка энергоносителей и макропоказатели, рубль, на наш взгляд оценен близко к справедливым значениям, которые находятся в диапазоне 72,5-75,5 рублей за единицу американской валюты", - отмечают аналитики банка.

В определенной степени давление на рубль исходило от комментариев главы Сбербанка Германа Грефа в отношении внутренних стресс-тестов кредитной организации, предусматривающих возможность снижения цены на нефть до 20 долларов и роста доллара до 100+ рублей, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". В итоге доллар вернулся на уровень 75+ рублей, где, как и в предыдущие дни, продолжает встречать сопротивление, добавил он.

Важным событием для рубля станет пятничное заседание Банка России. И хотя консенсус экспертов состоит в том, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 6%, высокая волатильность рубля и погружение нефтяных котировок ниже уровня 30 долл. могут подтолкнуть ЦБ к более жестким мерам, в том числе, и повышению ставки. Такое "сильное лекарство" может помочь рублю, прежде всего за счет сдерживания выхода нерезидентов из ОФЗ, но будет иметь неприятные побочные эффекты для экономики в виде повышения банковских ставок для бизнеса и населения.

Ранее сообщалось, что глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 20 марта, проведет внеплановую пресс-конференцию в режиме онлайн по итогам заседания совета директоров ЦБ по ставке. ЦБ считает важным подробно осветить вопросы как денежно-кредитной политики, так и принимаемых стабилизационных мер в условиях быстрого изменения ситуации на финрынке и влияния на экономику распространения коронавируса (COVID-19).

По мнению, уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова, Банк России на заседании в пятницу в условиях распространения нового коронавируса повысит ключевую ставку с нынешних 6%.

"Если посмотреть на мировой опыт, то увидим, что все более-менее крупные страны сейчас борются со спадом экономики из-за коронавируса, понижая ключевую ставку. Но у нас, к сожалению, иной путь", — цитирует Титова ПРАЙМ.

"Для нашего ЦБ намного важнее, насколько хорошо финансово чувствует себя государство, чем самочувствие огромного количества субъектов экономики. Поэтому реакцией на скачки валютного курса с большой долей вероятности станет увеличение ставки, конечно, не в той степени, какая была в 2014 году", — заявил бизнес-омбудсмен.

Титов уверен, что обезопасить финансовый рынок от неконтролируемого перетекания рублей в доллары и евро, можно применяя методы стабилизации, не связанные с ключевой ставкой.

"Например, ограничение валютной позиции банков, введение обязательства экспортеров к продаже валютной выручки, предоставление населению и портфельным инвесторам альтернативы в виде индексных облигаций, номинированных в рублях с купоном, привязанным к курсу рубля, к корзине валют и другие", — считает он.