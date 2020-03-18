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Курс доллара: рубль посыпался на новостях нефтяного рынка

Москва, 18.03.2020
  • Курс доллара: рубль посыпался на новостях нефтяного рынка

Сергей Коньков/ТАСС

Курс доллара подскочил в среду на 2,51 руб. - до 77,95 (12.58 мск). При этом рубль на Московской бирже в начале сессии формально отметился сегодня на 79,22 за доллар, однако дилеры связывают это с ошибкой участника торгов, поскольку подобных уровней рыночных котировок не было, и актуальным выглядит достигнутый позже уровень 77,95, худший для рубля с февраля 2016 года, отмечает Рейтер.

К евро рубль теряет 3%, котировки вблизи 85,36. Ранее против единой валюты рубль достиг худшего с февраля 2016 года уровня 85,57.

Курс доллара онлайн смотрите здесь: www.moex.com/ru/markets/currency

Российская валюта стремительно падает на фоне продолжающегося падения цен на нефть. Котировки марки Brent находятся в настоящий момент (12.58 мск) на уровне 27,78 долл за баррель - минимумах с января 2016 года.

Рынку нефти никак не удается выбраться из красной зоны, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Продавцы тестируют январские минимумы 2016 года, и, если цены просядут еще сильнее, то следующей целью может стать 17-летний минимум в районе $25 за баррель.

Сегодня в 17:30 МСК вниманию трейдеров будут представлены данные по изменению запасов нефти в США, напоминает аналитик. По данным опроса экспертов Wall Street Journal, еженедельные данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго продемонстрируют увеличение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей. Если ожидания оправдаются, давление на нефть только усилится.

Тем временем, аналитики Goldman Sachs снизили прогноз цен на нефть марки Brent на второй квартал 2020 года на треть - до 20 долларов за баррель. Об этом говорится в записке банка клиентам сообшает fxstreet.com.

Цена на нефть онлайн здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

«В этом году мировой спрос упадет на рекордные 1,1 млн. баррелей в день, поскольку эпидемия коронавируса сдерживает экономический рост».

Такое падение нефтяных котировок будет соответствовать предыдущим крупным медвежьим рынкам в 1999, 2009 и 2016 годах, говорится в сообщении.

Банк сохранил свой прогноз цены Brent на третий и четвертый кварталы без изменений на уровне 30 долларов за баррель и 40 долларов за баррель, соответственно.

"Наши оценки показывают, что при цене нефти в диапазоне $20-30 за баррель Brent курс рубля может находиться в диапазоне 75,00-82,00 в паре с долларом и 83,00-90,00 в паре с евро", - говорится в обзоре банка Нордеа.

По мнению аналитиков банка, при приближении к верхним границам данного диапазона Банк России может прибегнуть к интервенциям на валютном рынке, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности. Сейчас регулятор продает валюту в небольших объемах, на 3,6-5,5 миллиарда рублей в день, вместо ее покупки в рамках бюджетного правила.

Локально до конца месяца внутренней поддержкой рублю может выступать налоговый период, при этом прогнозируемый аналитиками объем выплат в марте, 2,6 триллиона рублей, на 60% превышает февральские оценки из-за завершения расчетов по налогу на прибыль за 2019 год.

В фокусе внимания российских рынков - намеченное на 20 марта заседание совета директоров ЦБР, который будет определяться с ключевой ставкой в текущей ситуации.

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