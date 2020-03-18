Мировая авиация приземляется

Тотальный запрет на международное авиасообщение по целому ряду направлений, введенный в США, Европе и во многих странах Юго-Восточной Азии уже привел к тому, что местные авиакомпании сократили от 25% до 75% всех своих рейсов как минимум до начала мая этого года. Глава Международной организации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк подсчитал, что при самом пессимистическом сценарии развития событий мировой пассажиропоток в этом году упадет почти на 20%, а прямые потери отрасли превысят 110 млрд долларов.

«Многие европейские авиакомпании могут прекратить свое существование. У подавляющего большинства из них нет подушки ликвидности, либо она слишком мала. А раз так, то и пережить потрясения они не в состоянии», – говорит глава холдинга IAG (в который входят British Airways и Iberia) Уилли Уолш – «Мы наблюдаем самый жесткий кризис в отрасли, ничего подобного не было по меньшей мене сорок лет, если не больше». А по данным экспертов австралийского Centre for Aviation (CAPA), «большинство авиакомпаний уже находятся в состоянии технического банкротства, или, по крайней мере, вышли за пределы своих кредитных обязательств». А проще говоря -- они просто перестали обслуживать свои долги.

Впрочем, пока полностью прекратили полеты только три относительно небольших авиаперевозчика – британская Flybe, кипрская Cyprus Airways и латвийская airBaltic (последний, правда, надеется их возобновить после отмены ограничений). А крупнейшие малобюджетные авиакомпании Европы -- Ryanair и EasyJet – заявили, что вынуждены будут пойти на такой шаг в апреле или мае. Тем не менее, в CAPA уверенно утверждают, что к концу мая нынешнего года большинство авиакомпаний в мире уже будут банкротами и вряд ли смогут вернуться к прежнему формату своей деятельности. «Необходимы скоординированные меры со стороны государства, иначе отрасль ждет катастрофа» –говорится в отчете австралийских экспертов.

И это не пустые слова. Известно, что в авиационной индустрии трудится свыше 10 млн человек, включая производителей самолетов, их смежников, аэропорты и т.д. Причем заметная часть этих людей уже отправлена в неоплачиваемые отпуска или попросту уволена. И если нынешнее положение дел в отрасли сохранится еще в течение пары месяцев, то многие из них рискуют уже никогда не вернуться на свои рабочие места. Исправить эту ситуацию может только одно -- масштабная помощь властей по всему миру. Но пока что реальных шагов в этом направлении почти никто не сделал, за исключением Китая.

Так, Управление гражданской авиации КНР уже объявило, что центральное правительство точно поддержит как минимум трех авиаперевозчиков страны, которые принадлежат государству – Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines. По данным Bloomberg, этим авиакомпаниям, а также некоторым другим авиаперевозчикам, выполняющим международные рейсы, правительство выделит субсидию в размере примерно одного цента за перевозку одного пассажира на один километр. Более того, на такую же субсидию смогут рассчитывать и некоторые иностранные авиакомпании, летающие в КНР. Правда, таковых на сегодняшний день остались считанные единицы. А, вот, например, в Нидерландах вопрос о помощи группе KLM-Air France только обсуждается. Министр финансов этой страны Вопке Хукстра заявил, что готов сделать все возможное, чтобы франко-нидерландская авиакомпания продолжила работать, так как она имеет жизненно важное значение для страны.

Впрочем, на прямой вопрос о сумме помощи, министр отвечать отказался сообщив лишь, что детальный план пока только прорабатывается с французскими властями. Примерно также обстоят дела и в США. Там к правительству за финансовой поддержкой обратились не только три ведущие авиакомпании страны – United, American и Delta, но и производитель самолетов – корпорация Boeing. Последняя уже практически истратила экстренный кредит в размере 13,8 млрд долларов и теперь рассчитывает на помощь правительства в привлечении «шестидесяти миллиардов долларов».

Напомним, что на решение проблемы с лайнерами Boeing 737 MAX американский авиагигант уже израсходовал порядка 20 млрд долларов, а результате чего его долг увеличился вдвое, до 40 млрд долларов. Однако, FAA пока так и не выдала разрешение на эксплуатацию этих самолетов с модернизированной системой MCAS. Это в свою очередь привело к прекращению производства авиалайнеров семейства 737 MAX и фактическому параличу деятельности практически всех предприятий-смежников (а это почти 17 тысяч компаний-поставщиков). Акции Boeing за последний год упали в три раза, а агентство S&P снизило долгосрочной рейтинг американской корпорации с А- до BBB.

Ненамного лучше и положение главного конкурента Boeing – группы Airbus SE. Ее акции упали на 50%, в результате чего руководство Airbus также обратилось за помощью к властям. Эксперты утверждают, что Airbus уже более месяца не получает платежи за свои самолеты и поэтому в самое ближайшее время не сможет гарантировать бесперебойную работу своих заводов, которые должны возобновить работу в конце марта.

Не стала исключением и Россия. Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что убытки нашей гражданской авиации от закрытия маршрутов из-за коронавируса превысят 100 млрд рублей. А по расчетам консалтинговой компании Bain & Company они могут составить и вовсе около 360 млрд рублей. По словам Нерадько частично эти потери можно компенсировать, например, снизив до нуля сборы за аэронавигацию на ряде маршрутов – соответствующее предложение его ведомство уже направило в правительство.

Впрочем, эксперты считают, что этого недостаточно. «Нужно снизить НДС на рейсах через Москву, в также компенсировать уже понесенные потери в размере 22,4 млрд рублей от подорожания керосина в 2018 году. Тем более, что эта сумма уже согласована в Минфине» – говорят представители авиационной отрасли. Эти деньги позволят авиакомпаниям хотя бы продолжить выполнять полеты внутри страны до тех пор пока ситуация не нормализуется. В противном случае, наша гражданская авиация рискует просто не оправиться от кризиса.