«Мы по-прежнему имеем шансы избежать полномасштабной эпидемии»

Новый ответ на кризис

За последние сутки число заболевших коронавирусом в России выросло, по данным оперативного штаба на середину дня 19 марта, до 147 человек. Все инфицированные в последние 2 недели посещали «неблагоприятные по коронавирусу страны». Власти активно сокращают варианты поступления в Россию такого «импорта»: с 20 марта вводятся ограничения на полеты в Великобританию, ОАЭ и Соединенные Штаты.

Предпринимаются меры и по другим направлениям. Например, кабмин выделил почти 12 млрд рублей на поддержку тех, кто находится на передовой этой войны с невидимой угрозой — медикам. Как отмечается на сайте правительства, из 11,8 млрд рублей 10,2 млрд пойдут «на осуществление выплат стимулирующего характера» медицинскому персоналу, работающему в особых условиях труда и берущих дополнительную нагрузку. А еще 1,6 млрд станут субсидиями организациям, подведомственным Роспотребнадзору, работники которого трудятся в усиленном режиме.

Меры правительства все и везде оценивают по-разному. Как отметила в своем блоге россиянка, проживающая в Испании: «Им сейчас не позавидуешь. Кто-то ругает за то, что поздно спохватились. Кто-то — что слишком маленький объем поддержки. А найдутся и те, кто скажет, что власти тратят слишком много». Российским властям тоже достается за все: кто-то говорит об утаивании информации, кто-то, напротив, о разжигании паники и чрезмерных мерах. Тем не менее, ряд экспертов полагают, что то, что предпринимается — вполне адекватно и соответствует существующим вызовам.

«Мы действительно верим, что Россия может пройти этот кризис, который будет, безусловно, отличаться от предыдущих, лучше, чем многие другие страны», — отметила в ходе телефонной конференции для СМИ экономист ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец, — «Мы по-прежнему имеет шансы избежать полномасштабной эпидемии. Мы не избежим карантина, но управляемый карантин — это гораздо более простая история».

Кроме того, как отмечает Донец, текущий шок по многим статьям менее чувствителен для России, чем для многих других экономик: на пороге кризиса страна оказалась с профицитным бюджетом и приличной подушкой резервов ФНБ. И нынешний ответ со стороны фискальной и денежно-кредитной политики, как ожидается, будет не таким, как при предыдущих кризисах. В данном случае эксперты ждут более поддерживающей политики, что должно положительно сказаться на перспективах роста. В ИК «Ренессанс Капитал» полагают, что на ближайшем заседании ЦБ РФ, которое должно состояться 20 марта, регулятор оставит ключевую ставку на уровне 6%.

При этом никто не говорит, что будет легко. По оценке экспертов инвесткомпании, к концу 2020 года инфляция в России разгонится до 5%. В феврале она составила 2,3%. Что касается влияния на отдельные отрасли экономики, то оно, по мнению экономистов, будет неоднородным. Безусловно, удар уже пришелся по туристической отрасли. Однако на сферу гостеприимства и досуга в России приходится менее 3%, как в общем объеме добавленной стоимости, так и в количестве замещенных рабочих мест. В кредитном портфеле на них приходится порядка 1% всех займов.

Взгляд из Белого дома

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в числе основных вызовов, с которыми столкнулась российская экономика, отметил волатильность финансовых рынков, в том числе и развитых стран. Ситуация, естественно, проецируется на российские торговые площадки.

Но на этом проблемы не заканчиваются: по словам первого вице-премьера одним из ключевых факторов стало закрытие ряда традиционных рынков сбыта российской продукции. Кроме того, нарушены трансграничные цепочки поставок, в том числе и комплектующих. В первую очередь имеются в виду основные партнеры РФ — Китай и страны Евросоюза.

Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, в сложившейся ситуации российский бюджет в текущем году будет дефицитным, так что придется задействовать средства ФНБ.

За пределами финансов

В числе важных мер, не относящихся к экономике, Софья Донец отметила закрытие школ, произошедшее гораздо раньше, чем в других странах. «Мы уже идем на несколько шагов впереди Европы. Это очень важный этап, который, как показывает анализ нашего главного экономиста Чарли Робертсона, является существенной мерой. Как только дети и студенты отправляются по домам, это уже повышает шансы на более хороший сценарий», — пояснила экономист.

Подобной линии придерживается и президент «Лиги пациентов» Александр Саверский. Он отметил, что текущие меры по отмене массовых мероприятий и перевод школьников на дистанционное обучение, меры, скорее превентивные. Реальной необходимости в них в данный момент нет. «Но если полыхнет, они будут готовы», — говорит эксперт.

Саверский подчеркнул, что несмотря на превышенный в этом году по России эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу, ситуация в больницах остается стабильной. Он напомнил об эпидемии свиного гриппа 2009 года. (Тогда, по официальным данным, в России была подтверждена почти 21 тысяча случаев заражения и 687 летальных исходов). По словам Саверского, реанимации в тот период были переполнены, тяжелая ситуация была в поликлиниках. Сейчас, отмечает эксперт, такого нет. Хотя очевидные недочеты, естественно, есть. В частности, ситуация с тестами до сих пор тяжелая. Хотя, как отметил в связи с этой проблемой президент «Лиги пациентов», «безусловно, что-то для разрешения ситуации делается».

При этом он акцентировал внимание на том, что нынешняя пандемия в корне отличается от других эпидемий тем, что известна основная группа риска: пожилые люди. И внимание и властей, и общественности должно быть сконцентрировано в первую очередь на них.