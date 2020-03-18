Ирак призвал ОПЕК созвать совещание из-за цен на нефть

Второй производитель нефти среди членов ОПЕК Ирак обратился с призывом к организации созвать безотлагательно внеочередные консультации стран ОПЕК+, передает ТАСС.

По заявлению министра нефти страны Тамира аль Гадбана саммит необходим для определения совместных действий на рынке нефти. Мнением чиновник поделился в письме, которое он направил в ОПЕК.

В послании в частности говорится, что «в настоящий момент рынок нефти находится в состоянии неопределенности, которая совершенно отличается от условий, когда соглашение стран ОПЕК+ было подписано».

Аль Гадбан подчеркнул, что совместное соглашение доказало, что общие действия сохранять на рынке стабильность.



По его мнению страны должны серьезно обсудить варианты «серьезных и безотлагательных действий для ребалансировки рынка нефти».



Ранее министр сообщил журналистам, что для Ирака является комфортной цена нефти в районе $60 за баррель.





