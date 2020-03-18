Прогноз погоды: в Европейскую часть России вторгаются арктические воздушные массы

Погода в Москве и Московской области

Днем 19 марта +8…+10° в Москве после ночных +3…+5° — это по-прежнему аномально тепло для данного периода весны. По области ночью 0…+5°; днем +5…+10°. Облачно, небольшой дождь, ветер с западных румбов 5-10 м/с.

20 марта наметятся признаки снижения температуры воздуха к выходным, но преимущественно без осадков. Ночью в Москве 0…+2°, по области -3…+2°; днем в столице +6…+8°, а по области — +4…+9°. Ветер начинает уходить на северную сторону: пока он западный и северо-западный 5-10 м/с.

А в субботу и воскресенье москвичам надо готовиться к еще более холодным выходным, чем предыдущие. 21 мaрта ночью -4..-2°, днем -1..1°, а в воскресный день 22 мaрта ночью обещано -10..-5°, диапазон дневных температур: от -3 градусов до плюс 2.

Резкое изменение характера погоды в центре Европейской России синоптики объясняют тем, что он окажется на периферии мощного антициклона, который расположится над югом Скандинавии. Северные и северо-восточные ветра принесут в регион холодный арктический воздух.

Погода в Санкт-Петербурге

Интересно однако, что в Санкт-Петербурге погода будет не столь подвержена влиянию Скандинавии и Арктики. Плюс 1 градус в субботу и плюс 3 в воскресенье, при ночных температурах минус 4 градуса, вот что ждет жителей города на Неве и его окрестностей. В субботу — осадки, дождь и мокрый снег, в воскресенье без осадков, выглянет солнце, при слабом ветре.