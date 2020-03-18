Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды: в Европейскую часть России вторгаются арктические воздушные массы

Москва, 18.03.2020
  • Прогноз погоды: в Европейскую часть России вторгаются арктические воздушные массы

Тамара Ларина

Погода в Москве и Московской области

Днем 19 марта +8…+10° в Москве после ночных +3…+5° — это по-прежнему аномально тепло для данного периода весны. По области ночью 0…+5°; днем +5…+10°. Облачно, небольшой дождь, ветер с западных румбов 5-10 м/с.

20 марта наметятся признаки снижения температуры воздуха к выходным, но преимущественно без осадков. Ночью в Москве 0…+2°, по области -3…+2°; днем в столице +6…+8°, а по области — +4…+9°. Ветер начинает уходить на северную сторону: пока он западный и северо-западный 5-10 м/с.

А в субботу и воскресенье москвичам надо готовиться к еще более холодным выходным, чем предыдущие. 21 мaрта ночью -4..-2°, днем -1..1°, а в воскресный день 22 мaрта ночью обещано -10..-5°, диапазон дневных температур: от -3 градусов до плюс 2.

Резкое изменение характера погоды в центре Европейской России синоптики объясняют тем, что он окажется на периферии мощного антициклона, который расположится над югом Скандинавии. Северные и северо-восточные ветра принесут в регион холодный арктический воздух.

Погода в Санкт-Петербурге

Интересно однако, что в Санкт-Петербурге погода будет не столь подвержена влиянию Скандинавии и Арктики. Плюс 1 градус в субботу и плюс 3 в воскресенье, при ночных температурах минус 4 градуса, вот что ждет жителей города на Неве и его окрестностей. В субботу — осадки, дождь и мокрый снег, в воскресенье без осадков, выглянет солнце, при слабом ветре.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    Масло выведут «под арбитраж»

    Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

    «Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

    Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

    «Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

    Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

    «Норникель» заглядывает в будущее

    Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Неожиданный поворот в нефтяной войне: в США приготовили неприятный сюрприз Эр-Рияду
      Один из главных американских «сланцевиков» хочет найти управу на Саудовскую Аравию
    2. Замминистра рассказал, почему Россия вышла из ОПЕК+ именно сейчас
      Как связаны между собой выход из нефтяной сделки и вход в нее, причем здесь коронавирус и сколько, по мнению аналитиков, будет стоит нефть
    3. Саудовские принцы поплатились за падение цен на нефть
      Очередной арест в Эр-Рияде на этой неделе вызвал переполох и мрачные прогнозы о том, что на фоне снижения цен на нефть в главной нефтедобывающей державе планеты может наступить период политической нестабильности.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама