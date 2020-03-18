Путин заявил, что в России 70% россиян принадлежат к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил в интервью агентству ТАСС, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.

Глава государства посоветовал не проводить параллель между российским средним классом и западным, поскольку расчет у Всемирного банка исходит из средней зарплаты. В соответствии с этим к среднему классу можно причислить людей с доходом в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

Президент пояснил, что в России МРОТ «составляет более 11 тыс. руб., а значит, к среднему классу можно причислить людей, чей доход равен примерно 17 тыс. рублей».

«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», - заявил президент России. Он добавил, что «средний класс в каждой стране разный», в этой связи не стоит сравнивать средний класс России и, к примеру, Франции, Германии или США. Одной из приоритетных задач государства Путин видит в укреплении позиции среднего класса и наращивании его доходов.

Ранее в поступившем в РБК обзоре Альфа-банка сообщалось о заметном сокращении среднего класса за последние пять лет с 37% в 2014 году до 30% в 2018-м. В 2014 году представители среднего класса зарабатывали 48% совокупных доходов российских домохозяйств, а в 2018 году уже только 39%.