РТС падает двузначными темпами

Российский рынок акций все сильнее ощущает давление падающей нефти, дешевеющего рубля и распространяющегося коронавируса.

Индекс РТС провалился в среду почти на 11%, до 832,26 пунктов, и тем самым побил рекорд по падению четырехлетней давности.

Индекс Мосбиржи также значительно упал на -5,04% до 2112,64 пунктов.

На показатели давит дешевеющая нефть Brent, стоимость которой к вечеру среды обрушилась почти на 10% и составила 25,96 долларов за баррель (по состоянию на 19:09 мск). Цены на нефть смотрите на онлайн графике www.moex.com

Сильно падают акции нефтяных компании: Башнефть («префы» - 10,03%), «Лукойл» (-9,94%), «Татнефть» («префы» -9,60%), «Роснефть» (-6,08%), «Сургутнефтегаз» (-5,68%). Крупные банки также теряют в стоимости акций: «Сбербанк» (-5,29%), ВТБ (-5,38%). Дешевеющий палладий и медь давят на акции «Норникеля» (-9,78%).

Массовая истерия и скупка круп и консервов положительно сказывается на акциях ритейлеров: «Лента» (+5,01%), X5 Retail Group (+3,34%), «Магнит» (+0,52%).