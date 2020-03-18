Счетная палата выявила, что три четверти бюджета страны расходуется нецелесообразно

В 2019 году Счетная палата провела 319 проверок расходования бюджетных денег, сообщил в своем годовом отчете главный аудиторский орган страны. Аудиторы выявили нарушения на 884,6 млрд рублей. Несколько более трети этой суммы (316,1 млрд рублей) — результат неправильного ведения бухгалтерского учета и некорректной отчетности. Остальные же с полтриллиона с лишним приходятся на более серьезные вещи.

На первом месте среди допущенных ошибок — грубое нарушение правил финансовой отчетности. Из-за искажения суммы в любой строке документа не менее, чем на 10% общий объем нарушений достиг 292 млрд рублей. Из-за некорректной инвентаризации набежало ошибок на 17 миллиардов, а перепутанные цифры в смежных строках бухгалтерских отчетов дали еще 6 млрд рублей.

«Такое количество нарушений (всего 541) говорит о недостаточно качественном управлении бюджетными средствами, выделенными на достижение государственных целей. Кроме того, это может свидетельствовать о необходимости совершенствовать правила, разработанные в Российской Федерации для эффективного ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности», — отмечается в отчете СП.

Просчеты бухучета привели к нарушениям в сфере управления и распоряжения госсобственностью на 106,2 млн рублей. Причем по большей части проблема — в некорректной постановке имущества на учет.

На нарушения в сфере госзакупок приходится 27% от общего объема. В деньгах — это 237,3 миллиарда рублей. Чем грешат нарушители? В первую очередь — существенным изменением условий контрактов, выполнением их позже установленного срока и недостоверной информацией, предоставленной в реестр. С денежной точки зрения наибольший ущерб нанесло некорректное обоснование и определение начальной цены контракта, заключенного с единственным поставщиком.

Анализ и контроль формирования и исполнения бюджета выявил третью ключевую проблему, стоимостью в 217,5 млрд рублей. Это примерно четверть от общей суммы нарушений. «Значительная часть этого объема денег появилась в результате того, что органы государственной власти с нарушением выполняли свои задачи и функции, в том числе не осуществляли свои бюджетные полномочия. Например, один из органов власти не завершил строительство в срок, нарушив свои обязательства, что и привело к необоснованным расходам», — пояснили в Счетной палате.

Еще одна сторона бюджетной медали: Счетная палата выявила нецелевое использование денежных средств на сумму 294,2 млн рублей при использовании субсидий на выполнение государственных заданий в бюджетных учреждениях.

Программный сбой

«Госпрограммы сформированы преимущественно на отраслевом, ведомственном и территориальном подходах и не в полной мере отвечают современным глобальным вызовам и проблемам, не обеспечивают достижение поставленных целей и решение намеченных стратегических задач социально-экономического развития Российской Федерации», — отметили в Счетной палате.

Доля расходов на реализацию госпрограмм в 2019 году составила 74,5% расходов федерального бюджета. При этом за год по 20 программам было исполнено 56,8-95% расходов, еще по 21 — на уровне 95,4 - 99,8 %, а по одной показатель достиг 100%.

Лидером по неисполненным расходам стала программа «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» с показателем в 253,3 млрд рублей. По «Космической деятельности России» неисполнение составило 74 миллиарда. По «Развитию транспортной системы» — 61,6 млрд руб. Кроме того, в топ-6 вошли «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь» и «Развитие образования».

Что касается финансовых рынков, то это — тема острая и болезненная. Как отмечают в СП, несмотря на то, что план мероприятий по этой сфере за три года был практически полностью выполнен, результатов они практически не дали. По 8 из 13 ключевым показателям эффективности целевые значения так и не были достигнуты. А из 7 показателей развития секторов реальным стал только один — по величине активов страховых организаций.

«За время реализации Основных направлений на 2016-2018 годы экономика России в целом поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности с 45 до 43 места. Но ситуация с развитием финансового рынка не улучшилась: в 2015-2016 годах Россия была на 95 месте, и в последней версии индекса, на октябрь 2019 года, на нем же и осталась», — приводится в отчете СП комментарий аудитора Алексея Саватюгина.

Цель не ясна

Еще в декабре 2019 года председатель Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о результатах анализа реализации национальных проектов. Общий уровень исполнения расходов по ним, по итогам 2019 года, составил 91,45% или 1600,38 млрд рублей. В лидерах оказались «Наука», «Культура», «Здравоохранение». В аутсайдерах — «Цифровая экономика» и «Экология».

В СП отмечают, что отечественные нацпроекты — неотъемлемая часть госпрограмм. Но это сопряжено с целым комплексом проблем. Главная — слишком сложная схема. В структуру одной госпрограммы, к примеру, включено до 5 нацпроектов. При этом одни национальный проект может входить в десяток госпрограмм. То есть цели и задачи и тех и других толком не согласованы. Более того, почти по всем проектам встречаются ситуации, когда их показатели ничего не говорят о том, достигнута ли все-таки цель.

«В Постановлении Правительства № 1288 “Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации” указано, что подготовка национальных проектов осуществляется с учетом отражения в паспортах национальных проектов их вклада в достижение национальных целей. Практически ни в одном национальном проекте это условие не выполнено», — отмечает председатель СП Алексей Кудрин.

Оценивать работу по нацпроектам аудиторы до сих пор могут только по планам реализации и объемам освоенных бюджетных средств. Но есть и еще одна проблема: большинство целевых показателей вычисляются по итогам года. А 90% запланированных результатов приходятся на IV квартал. В итоге в течение года отслеживать процесс практически невозможно.

И успехи детей

Несмотря на то, что фронт работ Счетной палаты уже весьма масштабен, в планах организации — его значительное расширение. Так в фокусе аудиторов теперь окажутся госкомпании. Раньше они на постоянной основе мониторили деятельность «Росатома» и «Роскосмоса», у которых это прописано в уставе. Что касается остальных организаций, то внимание обращалось в первую очередь на эффективность использования выделяемых им субсидий. Теперь же будут смотреть и не только на то, что госкомпании получили, но и на их ответный вклад.

Но и этим аудиторы не ограничатся. Они, по словам Алексея Кудрина, займутся и льготами в нефтегазовом секторе, и проверкой сбалансированности бюджетов субъектов РФ. Также в круг интересов органа государственного финконтроля, по словам его руководителя войдут, например, вопросы психологической поддержки школьников и даже неуспешности детей в школах.

Только пока неясно, как будут ставиться те самые «цели и задачи», с которыми такие сложности у вполне материальных госпрограмм и национальных проектов.