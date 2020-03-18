У 37 пациентов больницы в Коммунарке подтвержден коронавирус COVID-19

Более 400 человек сейчас находятся в московской больнице в Коммунарке, у 37 из них подтвержден коронавирус. Об этом сообщает в среду столичный оперативный штаб.

"Сейчас в больнице находятся 408 человек, из них 37 - с подтвержденным диагнозом "коронавирус", - приводит ТАСС слова главного врача лечебного учреждения Дениса Проценко.

Он уточнил, что во вторник медики перевели одного пациента, который ранее находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, в изолированную палату для продолжения лечения. "Сейчас его состояние мы оцениваем как стабильное и продолжаем все необходимое лечение. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, назначены курсы индивидуального лечения",- сказал Проценко.

Всего с момента открытия медицинского комплекса в Коммунарке, по данным штаба, было выписано 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус.



Карта коронавируса онлайн, графики распространения в мире и по странам: maps.arcgis.com

"40 пациентов были выписаны вчера, у каждого из них тест на коронавирусную инфекцию дважды показал отрицательный результат", - отметили в штабе. Там также указали, что на данный момент нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания.

В штабе напомнили, что выписка пациентов из стационара производится при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствии клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной с точки зрения заболевания страны или контакта с больным.

Как сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова, в РФ зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом. Еще десять человек заболели внутри страны после контактов с приезжими из неблагоприятных в плане распространения данной инфекции стран, передает РИА «Новости», Москва.

«В Российской Федерации на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны», - сообщила Голикова в ходе совещания президента с членами правительства. Чиновница уточнила, что пятеро из заболевших уже выздоровели и выписаны домой.



В стационарах к настоящему моменту находится 109 человек, из которых у 106 болезнь протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов, добавила она.



В штабе рассказали, что новые случаи зафиксированы в 15 регионах, в которых в общей сложности под медицинским контролем находятся более 16 тысяч человек, которые прибыли из стран с неблагополучной ситуацией.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, о чем власти КНР сообщили в ВОЗ.



В организации признали произошедшее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией.



По последним данным, в мире насчитывается более 182 тысяч человек заразившихся коронавирусом более чем в 140 странах, и которых 79,6 тысячи выздоровели.