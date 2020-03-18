Ученые МГУ готовы создать вакцину от коронавируса за три месяца

Ученые Московского государственного университета готовы создать вакцину от коронавируса за три месяца, сообщил декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников.

Для быстрой разработки такой вакцины потребуется заказ и достаточный уровень финансирования.

Его коллега, завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова, рассказала газете «Известия», что ученые создали технологию получения сферических частиц на основе безвредного для человека вируса табачной мозаики. Она пояснила, что поверхность такой частицы обладает уникальной способностью «приклеить» любой белок, в том числе и белок вируса SARS-COV-2, который и вызвал эпидемию COVID-19.

Карпова подчеркнула, вирус табачной мозаики способен вызывать сильный ответ в организме без дополнительных веществ, поскольку является иммуногенным.

Ученые рассказали изданию, что частицы, созданные на основе вируса табачной мозаики, являются полностью биоразлагаемыми, а это значит, что, выполнив свою функцию полностью выведутся из организма.

Напомним, в конце декабря 2019 года Китай объявил о вспышке в мегаполисе Ухань неизвестной коронавирусной инфекции. ВОЗ признала заболевание чрезвычайной ситуацией международного масштаба. 11 марта организация объявила пандемию коронавируса.



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