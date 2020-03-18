В Кремле прокомментировали возможность переноса голосования по поправкам к Конституции

В Кремле не исключают, что голосование по Конституции может быть перенесено из-за коронавируса, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Окончательное решение будет принято главой РФ на основании рекомендаций специалистов, добавил он. Представитель Кремля отметил, что «перенос возможен, если будет существовать угроза для здоровья населения из-за участия в голосовании».

«Очевидно, что речь идет о неблагоприятном развитии ситуации, тогда, конечно, речи об этом идти не может и тогда будет принято решение о сдвижке сроков проведения голосования вправо», - цитирует «Коммерсантъ» Пескова.

Ранее глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому общероссийский референдум по внесению поправок в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Путин добавил, что голосование состоится только в случае, если эпидемиологическая ситуация будет нормальной.

Напомним, в январе президент России Владимир Путин внес предложил ряд поправок в нынешнюю редакцию Конституции РФ, объяснив свои предложения тем, что страна с момента принятия нынешней редакции главного закона страны в корне изменилась.