В Петербурге началась разработка вакцины от коронавируса

Компания «Биокад» из Санкт-Петербурга начала работу над новой вакциной против коронавирусной инфекции, передает пресс-служба компании. Уточняется, что вакцина будет разрабатываться на основе предыдущих разработок по созданию мРНК-онковакцин, и будет разработано сразу три варианта вакцины. В конце апреля начнутся первые испытания вакцины, отчего будут зависеть дальнейшие шаги компании по производству вакцины.

На сегодня о разработках новой вакцины для лечения коронавируса заявили 66 компаний по всему миру. Российские исследования будут проводиться в Москве, Петербурге, Челябинске и Новосибирске.

Напомним, на сегодня в мире насчитывается почти 200 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Наибольшее распространение вируса наблюдается в Италии, Иране, Южной Корее. Очаг заболевания возник в Китае в конце 2019 года. После сообщения правительства КНР в ВОЗ об эпидемии организация признала эпидемию заболевания чрезвычайным событием международного масштаба. 11 марта была объявлена пандемия данного вируса.