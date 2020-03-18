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В России могут перенести весенний призыв из-за коронавируса

Москва, 18.03.2020

Кремль рассматривает возможность переноса весеннего призыва из-за эпидемии коронавируса, передает РИА «Новости». Данный вопрос правительство РФ намерено решать в диалоге с Министерством обороны, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Уточняется, что весенний призыв должен начаться 1 апреля.

«Будем изучать и обратимся с этим вопросом к Министерству обороны»,— ответил представитель Кремля, отвечая на вопрос представителей прессы о возможном переносе даты призывной кампании.

Напомним, в мире предпринимаются беспрецедентные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Многие страны, в том числе Италия, Россия, Франция, Германия объявили о временном закрытии границ. В России введен карантин для прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а с 18 марта РФ закрывает границы на въезд для иностранцев. В школах и организациях дополнительного образования отменены занятия. Во многих российских регионах введен режим повышенной готовности.

О вспышке новой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. Правительство КНР сообщило о происшествии в ВОЗ. Организация сначала признала произошедшее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, а 11 марта объявила о пандемии коронавируса.

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