В России сократилось производство автомобилей

За январь и февраль 2020 года в России значительно сократилось производство легковых автомобилей. Так по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было выпущено на 14,1% меньше автомашин, в общей сложности 212 тысяч единиц, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Ресурс уточняет, что в феврале текущего года было произведено 117,9 тыс. машин что на 12% меньше, чем в феврале 2019 года. За первые два месяца в общей сложности сократилось и производство грузовиков, которых в январе–феврале текущего года сошло с конвейеров всего 14,1 тыс. единиц. Этот показатель на 13,7% ниже показателя прошлого года. В феврале в России собрали 10,4 тыс. грузовых автомобилей — это на 14,3% меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что самым популярным автомобилем среди жителей столичного региона по итогам исследований в феврале текущего года стала модель Nissan Qashqai, которая разошлась тиражом в 1318 экземпляров.

Ранее концерн Nissan заявил о приостановке работы своих заводов в России и Европе из-за возникшего дефицита запчастей, которые поступают из Китая. В КНР, напомним, были продлены каникулы на предприятиях из-за распространения коронавирусной инфекцией.