В России разрабатываются подлодки пятого поколения

В России полным ходом идет разработка субмарин пятого поколения, рассказал адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда». При этом полным ходом идет работа над строительством подлодок четвертого поколения, добавил военный. Ожидается, что новейшие подлодки смогут скрыть от противника ракетоносцы «Бореи» и «Дельфины», а также дизельные подлодки. Адмирал отметил, что в плане вооружения РФ должна смотреть вперед, что необходимо для дальнейшего развития флота.

«Не секрет, что идут работы по созданию атомных подводных лодок 5-го поколения. Они будут еще более совершенными по всем своим характеристикам», - добавил Евменов. Он подчеркнул, что внимание уделяется развитию всех флотов. Ранее сообщалось о полном обновлении подлодок, входящих в состав Черноморского флота. В частности парк обновился шестью дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3. Продолжается оснащение подлодок Северного и Тихоокеанского флотов.

Военный добавил, что в текущем году запланировано пополнение ВМФ России подводными крейсерами «Князь Владимир», «Казань», а также первыми серийными атомными подлодками «Князь Олег» и «Новосибирск». Все субмарины изготовлены на Объединенной судостроительной корпорации, добавил военный. Евменов заявил, что российский подводный флот является гарантией «сдерживания угроз, которые могут прийти со стороны моря и океана».