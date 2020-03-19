Академик рассказал, чем лечат пациентов с коронавирусом в Москве

В московских больницах для лечения коронавирусной инфекции используют препараты, которые показали высокую эффективность против атипичной пневмонии (SARS), рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии, ведущий специалист Инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев в интервью РИА «Новости». Ученый сообщил, что данные вирусы имеют схожесть в 90%.

«Мы используем препараты, которые показали свою эффективность при лечении SARS, поскольку данные вирусы похожи на 90%», - сообщил академик. Он добавил, что в терапии таких пациентов обязательно используется общеукрепляющие лекарства. Так, если болеют «сердечники», то им в обязательном порядке «укрепляют» сердце, чтобы организм мог быстрей справиться с инфекцией. Кроме того, для лечения используют специфические противовирусные препараты, добавил Малеев.

Напомним, ВОЗ объявила 11 марта о переходе эпидемии коронавирусной инфекции в пандемию. По состоянию на 19 марта в мире насчитывается более 207 тысяч человек в 166 странах. В России по последним данным насчитывается 199 заболевших данным вирусом.