«Акции с каждым днем становятся все привлекательнее и привлекательнее»

Рынки в колебании, но падение не прекращается

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов 18 марта 2020 год упал на 5,04%, до 2112,64 пункта, индекс РТС — на 10,96%, до 832,26 пункта. Этому способствовало, в частности, падение цен на рынке нефти, где стоимость Brent упала на 13,71%, до 24,79 доллара за баррель. Участники торгов констатируют постепенное замедление объемов падения, но всё же ждут его продолжения из-за негативного внешнего фона. Тем не менее, показав с утра уровень в 2094 пункта, к полудню индекс Мосбиржи вырос до уровня 2201,23. РТС — 814,81 на 10.19 утра, когда провалился и MoEx, а в 11.58 часов — 873,55.

Но фон действительно негативен. В США, которые вышли на пятое место среди стран по количеству инфицированных коронавирусом, за исключением Китая, итоги торгов были неутешительными. Как указывает Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ, основные индексы в США к середине торгов теряли до 10%, однако под конец сессии смогли отыграть часть потерь, в результате чего Dow Jones и S&P500 по итогам дня отступили на 6,3 и 5,2% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы вновь несут потери в районе 4%.

А утром 19 марта рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают падение после выхода на некоторое время «в плюс» на фоне решения Европейского центрального банка купить активы еще на 750 млрд евро. Основные площадки в Азии сегодня снижаются в пределах 8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 3,4%. Японский индекс Nikkei 225 к 8:42 МСК снизился на 0,7%, южнокорейский индикатор Kospi падает на 7,8%, китайский Shanghai Composite к 8:55 мск – на 1,2%, гонконгский Hang Seng — на 3,1%.

Сброс «лишнего веса»

Американские фондовые площадки вчера просели на 5-6%, а в моменте падали на 8% — примерно то же самое ожидает и наш фондовый рынок сегодня, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Инвесторы не верят, что вливания ликвидности даже на 2 трлн долларов помогут, ведь сейчас не 2008-й год, и дело не только в экономическом кризисе: коронавирус породил панику и кризис в обществе, которое становится менее мобильным, еще менее терпимым и которое в панике способно замедлить и даже повернуть вспять экономический рост.

Экономикам, пострадавшим от пандемии, нужна не только ликвидность, но и длительные налоговые каникулы для бизнеса, чтобы тот мог справить со свернувшимся потребительским спросом. Особенно это актуально для компаний HoReCa, для турбизнеса, для малых предприятий, предоставляющих услуги населению. Плюс нужна масштабная поддержка для людей, которые в самое ближайшее время потеряют работу из-за того, что их предприятия уйдут с рынка — эти люди могут быть источником сильнейшего возмущения в обществе, источником нестабильности.

Как считает Алексей Антонов, сейчас на финансовых рынках мы наблюдаем не только продажи, связанные с негативным экономическим прогнозом, мы видим еще и снижение цен активов, которые выросли в результате «количественных смягчений», то есть накачивания экономик развитых стран деньгами. Мы как бы сбрасываем то «лишнее», что наросло в ценах после 2008 года. Поэтому коррекция может быть гораздо более глубокой.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился, но уже «отскочил» назад: продавцы собираются с силами, чтобы пробить уровень поддержки 2000 пунктов. Как говорили, шутя, аналитики в 1998 и 2008 году: «Акции с каждым днем становятся все привлекательнее и привлекательнее». Рубль, по мнению аналитика, уверенно может дойти до отметки 90 к доллару, технически для этого тоже нет никаких препятствий, а новостной фон остается достаточно негативным.

Слово за Россией

Для рынка в последние дни сформирован ряд факторов, которые создают ограничения для его дальнейшего снижения, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Однако технически негативный рыночный тренд в силе и паника среди инвесторов, судя по динамике котировок, тоже себя проявляет. И пока нет возможности прогнозировать устойчивое укрепление курса рубля, можно лишь констатировать повышение рисков для продавцов российской валюты.

Ключевые факторы последних дней — обнародование мер стимулирования и предложений в рамках мер стимулирования в США, говорит аналитик. Теоретически снижение ставок для первоклассных заемщиков и предоставление рынку ликвидности в рамках аукционов РЕПО на сумму 1,5 трлн долларов, вместе со снижением ставки федеральных фондов и учитывая планируемое ФРС увеличение баланса (за счет операций РЕПО) создают очень сильный «бычий» среднесрочный сигнал для инвестиций «в риск».

По-прежнему актуальна информация о мерах стимулирования спроса в КНР и Японии, которая также способна очень значительно поддержать инвестиции в среднесрочном периоде, что опосредованно поддержит и курс рубля вместе с курсами валют других развивающихся стран.

Рынкам, уверен аналитик, необходимы меры по преодолению панических и спекулятивных продаж на рынке производных инструментов, в том числе – связанных с неопределенностью в отношении регулирования этого сектора, а также непрозрачных рисков, связанных с информацией об эпидемии коронавируса и вопреки крайне существенной дивергенции в динамике индикаторов, отражающих политику стимулирования в США, Японии, КНР и тенденции рыночных трендов.

Одно из опробованных средств: ограничение добычи нефти странами производителями. Другое, на фондовом рынке – ограничение продаж без покрытия. Реализация подобных мер вызовет разворот тренда вверх во втором квартале, когда сокращение эмиссии госдолга США снизит востребованность информации, способствующей росту спроса на «качество», считает Александр Осин. Это, возможно, позитивно отразится на курсе рубля и российским рынкам в целом, при этом главный риск – отсутствие эффективных мер по стабилизации со стороны российских властей.