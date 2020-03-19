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Биржи США открылись рекордным падением

Москва, 19.03.2020
  • Биржи США открылись рекордным падением

Из открытых источников

Биржи США открыли день с рекордного падения до 8-10%, передает Прайм.

Индексы снижаются на фоне рыночной волатильности и падения нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.

Уточняется, что по состоянию на 4:56 по московскому времени индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) временами терял 10,15%, достигнув отметки 19081,66 пункта.

Чуть меньше терял индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ  - до 8,31%, составив 6725,16 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился сразу на 9,32%, до 2293,38 пункта

Рынок продолжает страдать от общей волатильности, которая возникает на опасениях дальнейшего падения цен на нефть из-за распространения коронавируса в мире.

Карта коронавируса здесьmaps.arcgis.com

Также отмечается преодоление нефтью психологической отметки ниже $30 да баррель. А 19 марта стоимость фьючерсов на май сорта Brent упала на 6,9%. Это произошло впервые с 2003 года. Сорт WTI потерял рекордные 10,7% и в настоящее время находится на отметке в $24,4 за баррель, на уровне июня 2002 года.

Цена на нефть в режиме онлайн здесьwww.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

Напомним, нефть подешевела сразу на 30% после того, как члены ОПЕК+ не достигли договоренности в плане дальнейшего снижения нефтедобычи.

Россия приняла решение выйти из сделки, мотивируя данный шаг нарушением интересов страны. Саудовская Аравия в свою очередь после данного шага российской стороны приняла решение снизить стоимость нефти для своих европейских партнеров.

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