Что нужно сделать и чего не нужно делать в этот кризис

Кризис развивается по жесткому сценарию. Пора вспомнить уроки 1998-2000 годов. Очень низкие цены на нефть держались два года. Но внутренняя экономика стала оживать уже в 1999 году. Что ее поддерживало?

Первое — очень низкая налоговая нагрузка. Тогда их просто плохо платили. Сейчас это невозможно.

Второе — внутренний спрос. Обедневший новый средний класс стал покупать на внутреннем рынке. Но он не был закредитован — ни ипотекой, ни потребительскими кредитами. Кредиты тогда никто особенно не брал. Никто не знал, как их отдавать.

Третье — ниши. Чуть позже первых двух факторов сработали пустые ниши, инвестировали, например и прежде всего, в пищевую отрасль. Это было логично: люди будут есть всегда, а данной отрасли в то время в стране практически не осталось.

Четвертое. Экономика была в основном рыночной. Роль госсектора была как минимум вдвое меньше нынешней.

Отсюда рецепт — поддержать спрос и попытаться инвестировать в то, что будет улучшать среднесрочную перспективу.

1. Снизить налоги на все компании прямо сейчас и сразу на два года. Прежде всего — страховые взносы, уплачиваемые работодателями за работников и ложащиеся непомерной нагрузкой на бюджет компаний. Вместо дефицитных бюджетов в бизнесе, то есть в реальной экономике — признать необходимость бюджетного дефицита государства, которому с ним намного легче справляться.

2. Оценить масштаб списания части ипотечных долгов, списать их, и таким образом поддержать внутренний спрос населения. Это кажется лучшей и более безопасной мерой, чем сейчас раздавать льготные кредиты промышленности, которая никогда их не вернет на низком спросе.

3. Инвестировать в дороги и в ЖКХ, снижая логистические расходы и потери ресурсов в среднесрочной перспективе. Это не сильно, но поддержит экономику, и при этом точно не будет напрасным с расчетом на будущее.

4. Перестать строить жилье, которое некому покупать. Это строительство на деньги госбанков только усугубит кризис, и будет затягивать госбанки в долгосрочный минус. Дать отдохнуть жилищному рынку.

5. Прицельно поискать новые более или менее крупные инвестиционные проекты, замещающие импортные материалы и комплектующие для самых «живых» отраслей: строительство дорог, ремонт ЖКХ, сельское хозяйство, пищевка, надо подумать, что еще. Средне-крупный бизнес подскажет.

Итак, наше мнение в том. что из кризиса нельзя выйти за счет частного сектора, если не отдать ему деньги, которые накопили за прошлые годы. И нельзя выйти — за счет государственного, так как в нем слишком низкая отдача и не хватит накопленных денег. Поэтому мы призываем, фактически, к тому, чтобы быстро перераспределить денежные потоки в частный сектор. Можно провести аналогии с иммунитетом: не подавлять вирус, а поддержать иммунитет.