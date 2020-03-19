Банк России взялся за валютный курс

Если в минувшую среду рубль вслед за нефтью «ехал» вниз, то 19 марта нефть начала с роста в рамках коррекции. По состоянию на 9.13 мск цена майских фьючерсов на Brent выросла на 5,63%, до 26,27 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась в то же время на 12,48%, до 23,43 доллара за баррель.

Это вселило определенные надежды и в участников валютного рынка. Утром 19 марта курс доллара упал на 0,15%, до 80,75 рубля по состоянию на 10:17 мск, следует из данных торгов на Московской бирже. Курс евро снижался на 0,21% — до 88,15 рубля.

Накануне, по замечанию управляющего партнера EXANTE Алексея Кириенко, рубль пережил один из самых худших дней за последнее десятилетие. По его словам, очевидно, что в данный момент российская валюта полностью копирует динамику нефти, хотя и с меньшим размахом. Кроме замедления мировой экономики на нефть дополнительно давит обещание Саудовской Аравии нарастить темпы добычи в апреле до своего технического максимума, считает аналитик.

В итоге, по оценке Bloomberg, рубль поднялся на второе место по волатильности мировых валют к доллару. 30 декабря 2019 года российская валюта занимала шестое место. Теперь вмененная волатильность (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса) рубля составляет 24,9%. Хуже дела обстоят только у мексиканского песо, чья волатильность достигает 26,5%.

Итак, утром в четверг на ММВБ торги стартовали с отметки выше 80 за доллар. Очень часто за обвалами, по словам Алексея Кириенко, следовали коррекционные откаты, но поверить в устойчивость этой коррекции было сложно, так как фундаментально покупателям не за что было зацепиться. Единственный шанс на определенность рынок связывал с пятничным заседанием ЦБ по процентной ставке.

Однако период неопределенности был прерван раньше. Уже вскоре после начала торгов стало известно о заявлении Банка России в популярной у него сейчас форме «комментария», с сообщением о новой стратегии банка на валютном рынке. «Комментарий Банка России по операциям с иностранной валютой, связанным с приобретением Фондом национального благосостояния пакета акций ПАО Сбербанк» гласит, что ЦБ «19 марта 2020 года приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи с продажей Банку России иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк».

В связи с повышенной волатильностью, говорится далее, «Банк России разработал механизм продаж, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности. Дополнительные продажи Банка России рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа при падении цен ниже 25 долларов США за баррель марки Urals. Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут». Объявленный механизм продаж иностранной валюты на внутреннем рынке будет действовать до 30 сентября 2020 года, после чего будут приняты дополнительные решения.

Это очень существенная и экстренная мера вмешательства Центробанка в ситуацию, призванная сгладить панические колебания на рынке, уверен главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман. Вместе с некоторым повышением цены нефти и приостановкой роста новых случаев заболевания коронавирусом в мире, данные факторы привели к возврату курса доллара к уровням ниже 80 рублей, отметил он

В перспективе, тем не менее, в «ТелеТрейд» опасаются дальнейшего ослабления нефтяных котировок и, как следствие, ослабления рубля. Особенно если не появится каких-либо компромиссных переговоров между экспортёрами до апреля, когда закончится формальный срок действия соглашения ОПЕК+ и начнется реальное резкое увеличение поставок. Нефть тогда может «свалиться « к 20 долларам, а доллар станет штурмовать рубежи 90 руб./долл.

Днем 19 марта ЦБ РФ установил курса доллара США на уровне 80,1570 (против 77,2131 накануне), курс евро 87,2669 (днем ранее — 84,8881).

Продолжение дня было не менее оптимистичным. Нефть Brent впервые за неделю к концу торговой сессии оказалась в плюсе. Как сообщил «Эксперт Online», по состоянию на 19:15 мск ее стоимость выросла на 6,87% и составила 26,59 долларов за баррель. Российская валюта на этом фоне укрепилась до 79,89 рублей за доллар.

Сегодня, в пятницу 20 марта рынок будет ждать решения ЦБ по ставке. Предыдущее такое решение совет директоров Банка России принял 7 февраля 2020 года, снизив ключевую ставку на 25 б.п., до 6,00% годовых. При этом отмечалось, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Прочие факторы рассматривались тогда как менее существенные или дополнительные (коронавирус).

Сейчас на решение по ставке будет влиять, напротив, слишком много факторов. Один из наиболее важных — перспективная динамика российской экономики, на которой рост процентной ставки сказался бы негативным образом. С другой стороны — инфляция, курс, к фактическому таргетированию которого Центральный банк вернулся вчера.