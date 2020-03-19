Долларовая лихорадка набирает обороты

Среда стала очередным днем потрясений на биржах по всему свету. Не удивительно, что рухнули даже самые ликвидные валюты. Например, австралийский и новозеландский доллары и южнокорейский вон, а британский фунт стерлингов опустился до самого низкого за последние 35 лет уровня. Естественно, инвесторы лихорадочно распродают акции компаний и облигации и покупают американские доллары.

«Все, что можно, продается,- объясняет Крис Рэндс, менеджер сиднейской финансовой компании Nikko Asset Management Ltd.- Мы делаем лишь необходимый минимум, потому что все на рынке продают все, как ненормальные… Не думаю, что рост доллара в ближайшем будущем прекратится».

Охота за долларами набирает обороты несмотря на все попытки ФРС и центробанков других стран успокоить финансовые рынки и обеспечить ликвидность при помощи свопов, РЕПО и снижений ключевой ставки. По мере распространения коронавируса по планете и роста численности его жертв десятки стран от Италии до Малайзии закрывают границы и сворачивают торговлю и тем самым душат потоки наличности для компаний.



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Bloomberg Dollar Spot Index вырос на 1% и достиг рекордного уровня за 16 лет. Австралийский доллар подешевел на 4,6% до 55,1 цента США. Таким слабым по отношению к американскому коллеге он последний раз был в далеком 2002 году. Вон тоже потерял более 4%, вызвав тревогу в Южной Корее. Индонезийская рупия обновила рекорд после азиатского финансового кризиса 1998 г.

Российский рубль при этом оказался в лидерах падения (минус 7%), уступая только мексиканскому песо.

В среду курс доллара впервые за четыре года превысил 80 руб. и уперся в верхнюю границу ценового диапазона (80,87 руб.). Евро в пике достигал 88 руб.

На рынке forex после закрытия торгов американская валюта торговалась по 82 руб., евро — по 89 после пиков у 83 и 90 руб. соответственно.

В четверг рубль несколько скорректировался: курс доллара снижается на 63 копейки - до 80,23 руб., евро падает на 1,56 руб. - до 86,67 руб (13.39 мск). Курс доллара онлайн смотрите здесь: www.moex.com/ru/markets/currency

Всеобщая распродажа привела к усиливающимся с каждым днем разговорам о координированном вмешательстве в валютные рынки. Последняя совместная валютная интервенция была после землетрясения в Японии в 2011 году.

«Начинаются разговоры об интервенциях на валютных рынках,- говорится в аналитической записке для клиентов Криса Тернера из ING.- Это будет хоть какая-то попытка успокоить взбудораженные рынки. Самые большие сторонники вмешательства в валютные рынки сидят в Белом доме».

Пока финансисты действуют независимо. Львиная доля предпринимаемых ими усилий направлена на обеспечение долларовой ликвидности и успокоение рынков ценных бумаг.

ФРС, дважды в марте снижавшая ставку и обещающая увеличить закупки облигаций, размышляет, по словам главы Филадельфийского ФРС Патрика Харкера, над расширением масштабов своих интервенций.

Главный банк Страны восходящего солнца Bank of Japan (BOJ) предложил купить облигации на 1 триллион иен (9,2 млрд долларов), а затем сообщил о готовности дальнейших приобретений. Буквально через считанные часы после заявления BOJ последовало заявление главного австралийского банка. Reserve Bank of Australia тоже готов покупать облигации для смягчения пертурбаций на рынке.

«Мы оказались свидетелями беспрецедентной ситуации, при которой чем больше центральные банки смягчают свою политику, тем больше скапливается долларов,- говорит экономист сеульского Shinhan Bank Мин Ген Вон.- Усилия ФРС пока не дали результата. Рынки не прислушиваются к банкирам, хаос с долларом усиливается, азиатские валюты несут большие потери».

Доллар укрепился по отношению к валютам всех более-менее крупных развитых и развивающихся стран Азии. Даже иена, которая всегда служит безопасным убежищем для инвесторов в такие бурные времена, как сейчас, подешевела на 1%. После 20 января, когда в Азии в полный голос заговорили об угрозе эпидемии коронавируса Covid-19, российский рубль и мексиканский песо ослабли более чем на 20%.

«Сейчас время продавать все, чтобы получить всемогущий доллар, который является последней защитой от потрясений»,- уверен брокер сингапурской компании CMC Markets PLC Ориано Лизза.