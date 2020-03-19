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Эксперты рассказали о росте цен на автомобили в России

Москва, 19.03.2020
  • Эксперты рассказали о росте цен на автомобили в России

Из открытых источников

По итогам февраля 2020 года автомобили в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали в среднем на 6%, сообщает «Автостат». Уточняется, что в феврале прошлого года средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России составляла 594 тысяч, а в начале этого года цена выросла в среднем до 630 тысяч рублей.

В сообщении агентства «Автостат» говорится, что «согласно аналитическим данным вычисленным на основании мониторинга предложений о продажах автомобилей на вторичном рынке, то есть без учета объемов реализации, средняя цена «подержанного» автомобиля составила 630 тысяч рублей».

Показатель за февраль выше на 1,2%, чем в январе текущего года, когда средняя цена автомобиля с пробегом составляла 622 тысячи рублей. Годом ранее в этот же период подержанный автомобиль можно было приобрести в среднем за 594 тысячи рублей, то есть цена выросла в общей сложности на 6,1%, добавляют эксперты.

Больше всего выросли в цене «купе, кабриолеты и автомобили сегмента А – их средняя цена увеличилась более чем на 4%», говорится в сообщении. Если брать отдельно купе и кабриолеты, то они выросли в цене больше других автомобилей на 15,7%. На втором месте по наибольшему подорожанию находятся автомобили сегмента В (+14,6%), отмечает «Автостат».

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