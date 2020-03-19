Курс доллара: рубль обвалился до минимума с 2016 года

Курс доллара уперся в среду в верхнюю планку коридора на Московской бирже на 18 марта – 80,87 рубля, до завершения торгов ее изменения не будет, сообщает "Прайм" со ссыллкой на Московскую биржу.

"Торги идут в рамках установленного ценового коридора. В данном случае цена подошла к верхней границе. Автоматического изменения риск-параметров на вечерних сессиях рынков биржи не предусмотрено", — говорится в комментарии торговой площадки для РИА Новости.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.31 мск рос на 5,43 рубля, до 80,87 рубля, курс евро — на 4,84 рубля, до 87,74 рубля, следует из данных биржи.

По состоянию на 21.32 мск курс доллара на FOREX составлял 82,77 рубля, курс евро — 90,1 рубля.

Курс доллара онлайн в режиме реального времени смотрите здесь: www.moex.com/ru/markets/currency

С ценами на нефть продолжается разгром: фьючерс на баррель Brent в течение среды опускался до $24,53. Не поддержало стоимость "черного золата" и то, что запасы сырой нефти в США на минувшей неделе выросли всего на 1,95 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 3,3 млн.

В четверг у цен на нефть наблюдается небольшая коррекция. Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 04.50 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,30%, до 26,56 доллара за баррель. По состоянию на 21.27 мск она снижалась на 13,4% — до 24,88 доллара за баррель.

Цены на нефть онлайн в режиме реального времени смотрите здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

По состоянию на 04.37 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 11.57%, до 23,24 доллара за баррель.

ЦБ, чтобы удержать курс, увеличил продажи валюты до 5,5 млрд руб. в день, сообщает Reuters. И, возможно, у него что-то все-таки получается: по крайней мере, некоторые участники рынка полагают, что интервенции были в полтора раза больше – хотя, вполне вероятно, задействован сценарий 2014 года, и в интервенциях в добровольно-принудительном порядке участвуют также крупные компании-экспортеры.

Ближайшие ожидания игроков связаны с пятницей, когда ЦБ должен объявить очередное решение по ключевой ставке.

Как ожидают эксперты, ставка ЦБ в пятницу скорее всего останется без изменений, заявления будут сводиться к поддержке рынков и накачке банковской системы ликвидностью.

Пока все меры по вливанию денег в экономику для борьбы с последствиями вируса, предпринимаемые крупнейшими мировыми центробанками, рассматриваются инвесторами как проявление паники и лишь усиливают распродажи на глобальных рынках, в том числе и на рынке нефти, приводит ПРАЙМ мнение Юрия Кравченко из ИК "ВЕЛЕС Капитал". Инвесторы начали негативно реагировать и на постепенно растущую статистику по коронавирусу внутри РФ, говорит он.

"Обвал рубля продолжает усиливать инфляционные риски, однако в условиях распространения глобальной пандемии Банк России будет вынужден пренебречь инфляционными рисками и сосредоточить внимание на безусловной поддержке финансового сектора и экономики. В текущих условиях повышение ключевой ставки не спасет от дальнейшего обесценения рубля, а лишь усилит дестабилизацию денежно-кредитных условий и спровоцирует новые распродажи активов на долговом рынке. При этом снижение ключевой ставки в российских реалиях не работает таким же образом, как в странах с ведущими экономиками. В подобных условиях оптимальным решением стало бы сохранение ключевой ставки", — считает он.

Гораздо большую важность будет иметь то, насколько регулятору удастся убедить участников в возможностях по безусловной поддержке финансовой системы и экономики, добавил Кравченко.

Снижение стоимости активов продолжается по мере учета в стоимости активов рисков глобальной рецессии, говорит Антон Покатович, из компании "БКС Премьер".

"На наш взгляд, в четверг рубль сохранит склонность к ослаблению. Движение российской валюты будет определяться масштабами исхода иностранного капитала из российских долговых бумаг, а также темпами снижения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. В данный момент мы не исключаем достижения и преодоления нефтяными ценами уровня в 25 долларов до конца этой недели", — добавил он.

Рубль демонстрирует худшую динамику среди валют развивающихся стран с начала года. Краткосрочные перспективы курса рубля остаются негативными. Для стабилизации курса рубля необходимо замедление распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая, отмечает Татьяна Евдокимова из Nordea bank.

"Ключевым фактором для курса рубля остается динамика распространения коронавируса, которая формирует настроения инвесторов на глобальных площадках. Для устойчивой стабилизации российской валюты необходимо увидеть замедление темпов появления новых случаев вируса", - отмечает она.

По ее словам, опыт Китая показывает, что с момента введения жестких мер карантина до замедления темпов распространения вируса прошло 14 дней. Европейские страны и США инициировали меры карантина на более поздних стадиях распространения вируса, поэтому рынки могут не получить повода для устойчивой стабилизации на аналогичном временном горизонте.

"В таких условиях мы ожидаем, что риски по рублю останутся смещенными в сторону дальнейшего ослабления в течение ближайших полутора месяцев. В то же время, при появлении признаков замедления темпов распространения вируса мы ожидаем постепенного восстановления рубля в направлении отметки 70 в паре с долларом и 80 в паре с евро. Это может произойти на трехмесячном горизонте", - резюмирует Евдокимова.