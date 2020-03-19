Курс доллара: рубль отреагировал на заявление ЦБ РФ

19 марта курс доллара снижается на 1,06 руб. - до 79,80 руб. (11.05 мск), курс евро падает на 1,65 руб. - до 86,58 руб. на фоне заявления Банка России начале продажи валюты на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции станут частью сделки по продаже регулятором контрольного пакета Сбербанка Минфину.



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«Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня $25 за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут», — говорится в сообщении ЦБ.

Продажа иностранной валюты из ФНБ ниже цены на нефть в $25 за баррель будет дополнением к стандартным операциям на валютном рынке.

Регулятор разработал такой механизм продаж из-за повышения волатильности на финансовых площадках. Он должен усилить стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на черное золото и тем самым поспособствовать экономической стабильности.

Новый механизм будет действовать как минимум до 30 сентября, заявил Банк России.

Рубль в четверг также получил некоторую поддержку от нефтяных котировок.

В четверг утром после сильной распродажи на предыдущей сессии цены на нефть несколько скорректировались, хотя остались ниже отметки в $30 за баррель.

Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 8,16% до $22,53 в 10:45 вечера по восточному времени (02:45 ночи по Гринвичу), а международные фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 3,01% до $25,63 за баррель.

В среду Brent подешевел на 13%, в то время как американская нефть потеряла почти 25%.

Объявленная в среду программа покупки ценных бумаг для поддержания на плаву европейской экономики (Pandemic Emergency Purchase Programme) Европейского центрального банка на сумму 750 млрд евро ($821,23 млрд) также стала «попутным ветром» для цен на нефть.

В среду курс доллара подскочил на 5,43 руб. до максимума с 2016 года 80,87 рубля. Торги на Московской биржи были остановлены в рамках установленного ценового коридора. Курс евро вырос на 4,84 рубля, до 87,74 рубля.

Обвал рубля произошел на фоне панических распродаж на мировых рынках и коллапса нефтяных цен.