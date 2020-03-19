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Курс доллара: рубль отреагировал на заявление ЦБ РФ

Москва, 19.03.2020
  • Курс доллара: рубль отреагировал на заявление ЦБ РФ

Сергей Коньков/ТАСС

19 марта курс доллара снижается на 1,06 руб. - до 79,80 руб. (11.05 мск), курс евро падает на 1,65 руб. - до 86,58 руб. на фоне заявления Банка России начале продажи валюты на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции станут частью сделки по продаже регулятором контрольного пакета Сбербанка Минфину.

Курс доллара онлайн смотрите здесьwww.moex.com/ru/markets/currency

«Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня $25 за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут», — говорится в сообщении ЦБ.

Продажа иностранной валюты из ФНБ ниже цены на нефть в $25 за баррель будет дополнением к стандартным операциям на валютном рынке.

Регулятор разработал такой механизм продаж из-за повышения волатильности на финансовых площадках. Он должен усилить стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на черное золото и тем самым поспособствовать экономической стабильности.

Новый механизм будет действовать как минимум до 30 сентября, заявил Банк России.

Рубль в четверг также получил некоторую поддержку от нефтяных котировок.

В четверг утром после сильной распродажи на предыдущей сессии цены на нефть несколько скорректировались, хотя остались ниже отметки в $30 за баррель.

Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 8,16% до $22,53 в 10:45 вечера по восточному времени (02:45 ночи по Гринвичу), а международные фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 3,01% до $25,63 за баррель.

В среду Brent подешевел на 13%, в то время как американская нефть потеряла почти 25%.

Объявленная в среду программа покупки ценных бумаг для поддержания на плаву европейской экономики (Pandemic Emergency Purchase Programme) Европейского центрального банка на сумму 750 млрд евро ($821,23 млрд) также стала «попутным ветром» для цен на нефть.

В среду курс доллара подскочил на 5,43 руб. до максимума с 2016 года 80,87 рубля. Торги на Московской биржи были остановлены в рамках установленного ценового коридора. Курс евро вырос на 4,84 рубля, до 87,74 рубля.

Обвал рубля произошел на фоне панических распродаж на мировых рынках и коллапса нефтяных цен.

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