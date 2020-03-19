Минфин США предлагает раздать гражданам 500 млрд долларов наличными

Министерство финансов США рассматривает предложения по поддержке экономики в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции, передает Прайм.

Одной из предлагаемых мер рассматривается выделение до 500 млрд долларов наличными для субсидирования граждан США, говорится в меморандуме ведомства.

«Предлагается одобрить и выделить средства на два раунда прямых выплат налогоплательщикам. Перечисления проведет налоговая служба и бюро фискальных услуг», - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 6 апреля будут выплачены 250 млрд долларов, вторая часть будет выплачена с 18 мая.

Сумма выплат каждому налогоплательщику США будет зависеть от его доходов.

Помимо этого американский минфин намерен выделить 300 млрд долларов на кредитование малого и среднего бизнеса, 150 млрд долларов на гарантии заимствований проблемных отраслей экономики. На поддержку авиационной индустрии будет выделено отдельно 50 млрд долларов, как наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса.

Общая сумма, выделяемая на поддержку экономики США в период эпидемии составит рекордные 1,3 трлн долларов, что почти вдвое больше, чем было выделено на преодоление финансового кризиса 2008-2009 годов, заявил главный экономический советник американского президента Ларри Кудлоу.

Данные предложения Минфина США должен одобрить конгресс, который согласно американской конституции имеет исключительное право принимать бюджет.