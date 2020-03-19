Вход/Регистрация Подписка

Минфин США предлагает раздать гражданам 500 млрд долларов наличными

Москва, 19.03.2020

Министерство финансов США рассматривает предложения по поддержке экономики в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции, передает Прайм.

Одной из предлагаемых мер рассматривается выделение до 500 млрд долларов наличными для субсидирования граждан США, говорится в меморандуме ведомства.

«Предлагается одобрить и выделить средства на два раунда прямых выплат налогоплательщикам. Перечисления проведет налоговая служба и бюро фискальных услуг», - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 6 апреля будут выплачены 250 млрд долларов, вторая часть будет выплачена с 18 мая.

Сумма выплат каждому налогоплательщику США будет зависеть от его доходов.

Помимо этого американский минфин намерен выделить 300 млрд долларов на кредитование малого и среднего бизнеса, 150 млрд долларов на гарантии заимствований проблемных отраслей экономики. На поддержку авиационной индустрии будет выделено отдельно 50 млрд долларов, как наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса.

Общая сумма, выделяемая на поддержку экономики США в период эпидемии составит рекордные 1,3 трлн долларов, что почти вдвое больше, чем было выделено на преодоление финансового кризиса 2008-2009 годов, заявил главный экономический советник американского президента Ларри Кудлоу.

Данные предложения Минфина США должен одобрить конгресс, который согласно американской конституции имеет исключительное право принимать бюджет.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    Масло выведут «под арбитраж»

    Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

    «Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

    Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

    «Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

    Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

    «Норникель» заглядывает в будущее

    Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Замминистра рассказал, почему Россия вышла из ОПЕК+ именно сейчас
      Как связаны между собой выход из нефтяной сделки и вход в нее, причем здесь коронавирус и сколько, по мнению аналитиков, будет стоит нефть
    2. Экономика высотки: как сделать многоэтажную застройку комфортной для горожан
      Юлия Зубарик, основатель градостроительного бюро Master’s plan
    3. Oilprice: нефтяная война может закончиться для Эр-Рияда банкротством
      Саудовская Аравия развязал ценовую войну, считает Oil Price, в самый неподходящий момент и заранее обрек себя на поражение. Эр-Рияду сейчас следует признать ошибку и срочно садиться за стол переговоров с Москвой.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама