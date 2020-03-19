Цена на нефть пробила психологическую отметку

Нефть упала вторично

К концу дня 19 марта майские фьючерсы на нефть марки Brent на фьючерсной бирже ICE в Лондоне бирже стоили 25,12 долларов за баррель (на 20:55 мск). Ранее, пробив в в 20:35 психологическую отметку в 25 долларов, стоимость майских фьючерсов на поставку сорта Brent опускалась до 24,75 долларов. Это уровень мая 2003 года, отметил портал РБК. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае и вовсе опустились почти к 20 долларам за баррель (на уровень февраля 2002 года).

Если учесть, что еще в конце прошлой недели нефть стоила около 35 долларов, произошло очередное (после первоначального обвала) резкое падение стоимости нефти. Нефть находится сейчас на уровне наиболее пессимистических сценариев, разрабатывавшихся прежде.

Словами «хотелось бы выше» охарактеризовал 19 марта цены на нефть пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия «внимательно мониторит ситуацию на международных нефтяных рынках», добавил он.

Прогноз о сохранении в долгосрочной песпективе низких цен на нефть не отвергается в правительстве РФ. Дефицит российского бюджета вероятно составит 0,9% ВВП вместо ожидавшегося профицита 0,8%, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Шанс для нефтяной отрасли

По данным ФТС, приводимым агентством ТАСС, Россия экспортировала в 2019 году 267,46 млн тонн сырой нефти на сумму 121,44 млрд долларов, экспорт нефтепродуктов составил 142,8 млн тонн на 66,88 млрд долларов. При наблюдаемом падении цен на нефть стоимость нефтепродуктов может снизиться в меньшей степени. Поэтому российские нефтекомпании, возможно, изберут стратегию наращивания переработки внутри страны и отправки на экспорт большего объема нефтепродуктов.

Но этот рынок нельзя сказать, чтобы ждал нас с разинутыми горловинами бензобаков. «России в этом плане придется бороться за рынки нефтепродуктов, а не только нефти», — цитирует ТАСС ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

Эксперт полагает, что в настоящий момент ситуация на зарубежных рынках неблагоприятна для экспорта нефтепродуктов, так как спрос на рынке ЕС падает из-за ограничительных мер внутри карантинных зон. Тем не менее, в будущем может сложиться ситуация, когда реализовывать нефтепродукты будет существенно выгодней, чем нефть.

В самом деле, сообщил на эту же тему агентству генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Виктор Рябов, НПЗ России сейчас обладают резервными мощностями, которые могут позволить увеличить текущее производство нефтепродуктов. Эти дополнительные объемы можно продать с премией на внешних рынках вместо нефти. «Нам очень выгодно поднять загрузку. И с точки зрения экспорта - топливо выгоднее поставлять, чем нефть»,— считает эксперт.

Куда маневрировать налогу

По мнению отраслевых экспертов, ключевое препятствие в развитии внутренней нефтепереработки – налоговая политика экономических властей РФ, а именно - налоговый маневр, повышение акцизов, регулирование внутренних цен на нефтепродукты и изменение налогового законодательства. В рамках налогового маневра, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, власти обнуляют экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты и одновременно повышают налог на добычу нефти.

Сырье для перерабатывающих заводов дорожает, и это снижает их рентабельность, продолжает эксперт. Фактически внутреннюю цену на нефтепродукты приближают к среднемировой, при этом, в цене бензина три четверти – это налоги. Власти заявляют, что переработка получает компенсации, государство возвращает ей часть уплаченных налогов, но нефтяники, в том числе «Роснефть», неоднократно указывали, что такое регулирование может быть недостаточным, может запаздывать и, в итоге, не позволяет стабильно добиваться положительной рентабельности отрасли.

Более того, помимо повышения цен для внутренних производителей за счет налогового маневра государство занимается дезорганизацией отрасли путем постоянного изменения налоговых правил, потому что 50 поправок в Налоговый кодекс внесено только за последнее время.

Но и это не все, добавляет Александр Осин. В 2018 году, когда выросли цены на бензин на внутреннем рынке, правительство немедленно снизило акциз, и цены на бензин зафиксировались и даже несколько упали. Но затем 31 октября 2018 года были зафиксированы цены на бензин, а с 1 января 2019 года приблизительно в полтора раза, по оценкам отраслевых экспертов, была увеличена налоговая нагрузка на нефтепереработку: вырос налог на добычу полезных ископаемых (в рамках налогового маневра), выросли акцизы в полтора раза, вырос НДС, а также тарифы на перевозку бензина и сырой нефти.

Параллельно с этим продефляционная политика Центробанка и правительства выразившаяся в ограничении темпов роста денежной массы и повышении налогов – несмотря на экономический спад – стимулировала снижение инфляции в отрыве от долгосрочных фундаментальных трендов, что транслировалось в спекулятивный, в значительной мере, рост курса рубля и падение рублевых цен на нефть. Результатом стало падение цен на продукцию нефтепереработки при высоких налогах. Летом 2019 года стали закрываться нефтеперерабатывающие заводы. И только улучшение внешней конъюнктуры, а также «точечные» меры поддержки отрасли позволили восстановить и нарастить производство.

Сейчас ситуация повторяется, констатирует Александр Осин. Цена на нефть в рублях вновь падает, отрасль вновь потребует государственной поддержки. Однако очередная помощь не является стратегическим решение проблемы, в отрасли застой, который сохраняется в рамках текущей налоговой и монетарной политики. На этом фоне российский ТЭК остается в существенно большей мере – чем мог бы при изменении монетарных и налоговых условий – зависим от мировой ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Впрочем, и в этих «жестких» условиях, российские нефтяные компании, как показывает средне- и долгосрочная статистика, стабильно сохраняют и преумножают свою стоимость для инвесторов.

В Европу со своим бензином?

Действительно после резкого снижения нефтяных цен нефтяники будут искать варианты увеличения собственной маржинальности, отмечает, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Наиболее очевидный путь – нарастить внутреннее производство нефтепродуктов и организовать их продажу за рубеж. Однако здесь присутствует больше «но», чем аргументов «за». В первую очередь, на внешних рынках есть собственные перерабатывающие мощности, которые настроены на прием импортируемой нефти для дальнейшей реализации. И где гарантии что российские нефтепродукты будут пользоваться спросом на фоне общего снижения потребления топлива?

На текущий момент авиасообщение между странами практически парализовано, снижается спрос и на розничном рынке на бензин и на дизельное топливо, поэтому конкуренция сейчас как на рынке сырой нефти, так и на рынке нефтепродуктов будет увеличиваться, отмечает аналитик. Для российских нефтяников остается совсем не много вариантов: искать новые рынки сбыта и выставлять продукцию по самой низкой цене для того, чтобы минимально окупить затраты на переработку, при этом, скорее всего, необходимо будет ужиматься по инвестиционным программам.

Важно также помнить, добавляет Алексей Антонов, что европейский рынок для российских нефтепродуктов может быть малодосягаем в связи с повышенными требованиями к качеству топлива, чему соответствуют по-прежнему далеко не все нефтеперерабатывающие российские предприятия. В дальнейшем ситуация со спросом как на нефть, так и на нефтепродукты может усугубиться. Не исключено, пессимистично заключает эксперт, что рынок приблизится к так называемой отметке «затоваренности» и в таком случае цены будут отпущены еще ниже, чем есть сейчас.