Отскок нефти: почему цены на «черное золото» начали расти

В четверг утром после сильной распродажи на предыдущей сессии цены на нефть корректируются, хотя остались ниже отметки в $30 за баррель.

Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли болеее чем на 14% до $23,83 в а международные фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 8,16% до $26,91 за баррель.

В среду Brent подешевел на 13%, в то время как американская нефть потеряла почти 25%.



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Нефтяные котировки отреагировали на объявление ЕЦБ о запуске программы (Pandemic Emergency Purchase Programme) покупки ценных бумаг на сумму 750 млрд евро.

Программа ЕЦБ является последней в череде глобальных усилий центральных банков по предотвращению экономической рецессии.

По мнению ряда экспертов, сильное падение нефтяных котировок накануне во многом было обусловлено кризисом ликвидности на рынках. И по мере принятия масштабных мер властей США и Европы по поддержке финансового сектора и экономики настроения инвесторов будут улучшаться. Что должно отразиться и на нефтяных ценах. В этой связи очередные угрозы Эр-Рияда залить рынки нефтью уже не будут производить столь сильного впечатления на игроков.

При этом статистика нефтяного рынка выглядит достаточно противоречивой.

Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что запасы сырой нефти в стране увеличились на 2 млн баррелей за неделю, закончившуюся 13 марта.

Однако отчет EIA противоречит отчету Американского нефтяного института (API) о сокращении во вторник запасов сырой нефти в США на 421 тыс. баррелей за неделю, закончившуюся 13 марта.