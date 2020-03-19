Прогноз погоды: сильное падение температуры в выходные и «отскок» на следующей неделе

Прогноз погоды в Москве

Похолодание до 6…8° в пятницу 20 марта в Москве после теплого четверга станет предвестником еще более прохладных выходных. А в ночь с четверга на пятницу — 0…2° в городе и -3…+2° по области, преимущественно сухо. В Подмосковье — 4…9°.

В день перед концом рабочей недели в Москве возможны небольшие осадки, но особенно чувствительным будет ветер, с порывами до 15 м/с. Его москвичи уже почувствовали на себе, и он сразу меняет весенние ощущения на зимние. Это ветер идущего с севера холодного атмосферного фронта, несущего на территорию Москвы и Московской области холодную воздушную массу.

Суббота, 21 марта напомнит минувшие выходные, хотя ночной снег должен быть не столь повсеместным и обильным. Ночью похолодает уже до -4…-2° в Москве и -7…-2° по области. Днем температура воздуха -1…+1° в столице и -3…+2° под Москвой. Погоду начнет определять еще и антициклон с запада, он повысит атмосферное давление, уменьшит вероятность осадков, но не слишком утихомирит порывы ветра.

Как обещают синоптики, в условиях малооблачной погоды ночной воздух будет быстро остывать, а днем — прогреваться, что вновь увеличит суточную амплитуду температур. Поэтому в ночь на воскресенье, 22 марта, ожидается-7…-5°, по области до -10…-5°. Днем же — -1…+1° в Москве и 3…+2° в окрестностях столицы.

Так же, до -10…-5° будет холодно ночью в понедельник 23 марта, но днем уже от -1 до 4°. 24 марта, во вторник преимущественно без осадков, ночью прогнозируется на градус выше, чем сутками ранее, а днем 2…7°.

Погода в Санкт-Петербурге

Более спокойно переживет похолодание Санкт-Петербург. Здесь ожидается минус 4 градуса ночью и плюс 3 днем 20 марта, минус 3 ночью и 1 градус тепла днем 21 марта в субботу, а затем плавно вверх: днем в воскресенье плюс 2 градуса, 3 градуса — в понедельник, 23 марта и потом по 2 градуса температура воздуха будет прибавлять до среды 25 марта включительно. Ночи холодные, но не слишком, коррелируя с дневными температурами. Осадки в пятницу и в субботу, а потом — переменная облачность. Ветер нехарактерно слабый для этого города, на фоне высокого атмосферного давления.

Погода в Поволжье и на Урале

Идущий вдоль арктического побережья России атлантический циклон с осадками и сильным ветром несет возвращение зимы и к востоку от столичного региона. 20 марта днем на севере Поволжья от 0 до +7°, но уже 21 марта северный ветер в тыловой части циклона охладит воздух ночью при прояснениях до -10°, а днем от -4 до +3°.

В Среднем Поволжье 20 марта до +8°, в Саратовской области до +12°, 21 марта — без перемен, а вот 22 марта, в воскресенье днем от -1 до +4°, и только в Оренбургской области местами до +9°.

На Урале 20 марта в Челябинской области до +8°, в Пермском крае днем до -1°. А в выходные дни и здесь похолодание. 22 марта в Свердловской области и в Пермском крае ночью при прояснениях до -18°, днем до -5°. Подальше от северного циклона, на Южном Урале днем 22 марта около 0°, но ночью до -10° и ниже.