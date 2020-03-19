Правительство протестировало антикризисный режим

Первое заседание правительства в условиях теперь уже полномасштабного кризиса прошло в Москве 19 марта. Официально повестка, скажем так, была несколько о другом: стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, межбюджетные трансферты субъектам РФ и прочие, безусловно, важные вопросы, не затрагивающие, тем не менее, текущую критическую ситуацию.

Однако и промолчать об эпидемии было невозможно. «Многие люди только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации. Но поводов для паники нет. Россия имеет успешный опыт борьбы с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. И мы справимся с этой угрозой», — подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседания. Он добавил, что власти принимают «проактивные меры» для того, чтобы не допустить распространения вируса в России и снизить его влияние на экономику.

Кстати, министр финансов Антон Силуанов, заявил журналистам, что последствия эпидемии влияют на отечественную экономику гораздо сильнее, чем снижение цен на нефть, так как оказывают негативный эффект на целые отрасли.

Но вернемся к мерам правительства. Михаил Мишустин напомнил о созданном финансовом резерве размером в 300 миллиардов, а также гарантийном фонде для реструктуризации кредитов компаний, оказавшихся в сложном положении. «Совместно с Банком России будем снижать волатильность финансового рынка, а также предпринимать дополнительные шаги, которые необходимы для нормализации ситуации», — обещал премьер.

Эпидемия в фокусе

Кроме того, есть план первоочередных мер по «обеспечению устойчивого развития экономики». Правда, акцент, в первую очередь, все-таки делается опять же на социальную составляющую. Во главу угла ставится, в частности, обеспечение граждан товарами первой необходимости. Для того, чтобы склады были заполнены продуктами, медикаментами, детскими изделиями торговым предприятиям предоставят дополнительные льготы при кредитовании.

«С завтрашнего дня на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Мы вводим «зелёный коридор» для импортеров и крупных торговых сетей. На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины», —подчеркнул Мишустин.

При этом за ритейлом будут пристально наблюдать на предмет повышения цен: Минпромторгу, ФНС, Росстату и Коммуникационному центру Правительства поручено не спускать глаз с торговых и аптечных сетей. Следить будут и за интернет-площадками: им временно разрешили торговать безрецептурными лекарствами и медицинскими изделиями. А теперь надо не допустить того, чтобы через сеть «под шумок» начал продаваться контрафакт.

Промышленность в общей картине тоже не забыли: отечественные предприятия должны и ускориться, и нарастить объемы выпуска «медицинских изделий, на которые сейчас есть повышенный спрос». А Минздрав должен обеспечить максимально быструю их регистрацию.

И снова о народе: третьим пунктом плана стал рынок труда. Точнее его еженедельный мониторинг. «Мы должны видеть полную картину занятости на местах. Особенно – в моногородах, наиболее уязвимых с этой точки зрения. Социальные выплаты для тех, кто признан безработным, должны выплачиваться вовремя и в полном объёме. При необходимости мы поможем регионам», — подчеркнул Мишустин.

Широкими мазками

Забота о гражданах, конечно, на первом месте, но не забыт и бизнес. «Отраслям экономики, которые оказались в сложной ситуации, будет предоставлена отсрочка по налоговым платежам. Я уже дал поручение до 1 мая предоставить такую отсрочку турбизнесу и авиаперевозчикам», — озвучил еще один пункт плана премьер-министр.

Он добавил, что туроператоров в этом году освободят от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь», а Минэкономразвития совместно с Минфином, Минтрансом и Ростуризмом разработают порядок компенсации убытков представителей отрасли, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам.

Как рассказали накануне журналистам эксперты ИК «Ренессанс Капитал» на сферу гостеприимства и досуга в России приходится менее 3%, как в общем объеме добавленной стоимости, так и в количестве замещенных рабочих мест. Но именно эта сфера — «экономики впечатлений», считается экономистами, приверженцами постиндустриальной концепции развития, наиболее многообещающей.

В фокусе также малый и средний бизнес: в этом секторе, как подчеркнул Мишустин, заняты миллионы людей. На три месяца предприятиям этой категории будет дана отсрочка по уплате страховых взносов. Тем, кто арендует государственное и муниципальное имущество, предоставят также отсрочку по арендным платежам. Плюс — вводится мораторий на налоговые, таможенные и прочие проверки.

Обещают бизнесу и льготные кредиты, а также возможность реструктуризации уже имеющихся займов «по приемлемым ставкам». «Соответственно, увеличены объемы предоставляемых субсидий, а также капитализация региональных микрофинансовых организаций для максимального охвата льготными займами малого и среднего бизнеса», — добавил Мишустин.

Страна суровых полумер

Какие именно ставки являются «приемлемыми», и как это сочетается с обслуживанием в микрофинансовых организациях, к сожалению, озвучено не было. Собственно, хоть какая-то конкретика прозвучала только относительно отсрочек по платежам и взносам. А ведь их еще придется отдавать. Потом, когда невидимый враг, то есть коронавирус, будет побежден окончательно и бесповоротно. То есть, нагрузка на бюджет компаний никуда не денется, и, на какое-то время даже вырастет.

У правительства, прямо скажем, еще есть резервы антикризисных мер и решительности в подходах. В опубликованной сегодня в «Эксперт Online» статье назван ряд таких мер. Одна из них, кстати, страховые взносы, и это уже делается, далее, например — упор на инфраструктурные проекты, снижение налоговой, а не только страховой нагрузки на предприятия, закредитованным россиянам — кредитные каникулы.

Но гражданам, по всей видимости, никто поблажек по кредитам, и, в частности, по ипотеке, давать не собирается. И по оплате коммунальных платежей — тоже. И даже по налогам. Зато им будут провозить продукты и другие товары первой необходимости по «зеленым коридорам». И возможно даже, столь дефицитные медицинские маски.

«А бензин вырос»

Напомним также, что на состоявшемся во вторник совещании президента с кабинетом министров (где, кстати, занимающемуся горным туризмом и скалолазанием Андрею Белоусову в честь дня рождения была подарена книга «Скальные маршруты в окрестностях Большой севастопольской тропы»), ряд антикризисных мер обозначил президент.

Это, в частности, увеличение фонда оплаты труда первичному звену здравоохранения, что непосредственно связано с борьбой с коронавирусом, и дистанционная продажа лекарств, а также меры в собственно экономической сфере: избавление предпринимателей от избыточных проверок, помощь с налоговой и долговой нагрузкой, штрафными санкциями, а также – в увязке с темой начала сезона весенне-полевых работ, удержание цен на дизельное топливо и бензин, с учетом того, что цены на сырую нефть упали в два раза.

При этом, как отметил на упомянутом совещании Владимир Путин, говоря о ценах на нефть: «Сейчас-то цены рухнули, просто рухнули, было 65, до 70 доходило, а сейчас 30 с небольшим – а бензин вырос. Как так может быть?».

Подробно о том, возможно ли удержать российский ВВП от снижения в нынешнем и будущем году и как могла бы выглядеть активизации контрциклических мер правительства, читайте в свежем выпуске журнала «Эксперт».