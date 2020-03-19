Правительство РФ планирует усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Правительство России может усилить ограничительные меры из-за коронавируса внутри страны, сообщили в аппарате премьера Мишустина.

«Внутри России продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры», - говорится в сообщении кабмина.

Уточняется, что речь идет об ограничении массовых спортивных и культурных мероприятий, а также обеспечения удаленного режима работы сотрудников, следует из заявления. Помимо этого работодатель обязан обеспечить дезинфекцию помещения.

Сохраняются и требования по самоизоляции и жесткому медицинскому наблюдению в отношении россиян, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также контактирующих с ними друзей, родственников и сотрудников.

В правительстве отметили, что будет пересмотрен порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов гражданам, находящимся на карантине. Такие листы нетрудоспособности можно будет оформлять дистанционно без посещения медучреждения, а оплата будет производиться авансом до закрытия больничного.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире Россия ранее предприняла ряд мер, а именно был ограничен пассажирский поток из ряда стран с наиболее неблагоприятной обстановкой, продлены каникулы школьникам, ограничены массовые мероприятия.



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