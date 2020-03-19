Ралли нефти вернуло покупателей в акции

Нефть Brent впервые за неделю к концу торговой сессии оказалась в плюсе. По состоянию на 19:15 мск стоимость «черного золота» выросла на 6,87% и составила 26,59 долларов за баррель. Российская валюта на этом фоне укрепляется -до 79,89 рублей за доллар.



Индекс Мосбиржи в четверг поднялся на +7,27% до 2275,7 пунктов, а «долларовый» РТС прибавил +8,46% до 902,63 пунктов.

В четверг вице-президент «Лукойла» Леонид Федун предостерег рынок и сообщил, что данные проведенного анализа говорят о том, что цены на нефть могут опуститься до уровня 15-20 долларов за баррель. Однако пока котировки нефтяных компаний в надежде на создание вакцины от вируса из Поднебесной растут. В плюсе акции «Татнефти» (+18,42%), «Лукойла» (+15,42%), «Роснефти» (+12,99%), «Газпром нефти» (+12,08%), «Сургутнефтегаза» (+8,72%).

Оздоравливающий эффект на себе также почувствовали акции «Сбербанка» (+8,75%), ВТБ (+8,64%), «Аэрофлота» (+3,39%).



Падают акции «Мечела» (обыкновенные -3,81%, «префы» -13,44%) на фоне отчетности по итогам 2019 года. По итогам года компания резко сократила прибыль. Также в минусе акции «М.Видео» (-6,43%), «САФМАРа» (-2,28%), «префы» «Транснефти» (-1,44%) и «Ростелекома» (-0,42%).