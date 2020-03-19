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Россия де-факто перешла в режим повышенной готовности из-за коронавируса

Москва, 19.03.2020

В 85 регионах РФ введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Это, как сообщает ТАСС, следует из подписанных региональными властями распоряжений.

В четверг, 19 марта, соответствующий режим ввели оставшиеся субъекты — Орловская область и Чечня. Единственным субъектом, где режим еще не действует, остается Ингушетия.

Меры региональных властей предусматривают перенос или отмену всех массовых мероприятий. Гражданам рекомендовано воздержаться от заграничных поездок, а работодателям — не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Образовательные учреждения переводятся на дистанционный режим.

Следует подчеркнуть, что это не федеральная мера, а решения властей субъектов Федерации, в совокупности составившие общероссийский режим реагирования на пандемию. Но в правительстве РФ  заявили, что ограничения в связи с пандемией при необходимости будут усилены.

Региональные меры имеют свои особенности, но в основном сходны. В столичном регионе режим повышенной готовности введен с 5 марта.

Решения общефедерального характера в связи с распространением коронавируса также были приняты. Так, всем россиянам, которые прибыли из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, необходимо обеспечить самоизоляцию в течении 14 дней. Для вернувшихся из регионов, где впервые зафиксированы случаи вируса, необходимо сообщать о своем прибытии на горячую линию города Москвы.

По последним данным, в России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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