Трамп обвинил Китай в сокрытии правды о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, выдвинул обвинения в адрес правительства Китая в поздней и несвоевременной реакции на распространение коронавирусной инфекции. Также глава США обвинил КНР в сокрытии информации от мировой общественности и позднем информирование, за что «мир платит большую цену».

Трамп отметил, что «было бы гораздо лучше, если бы мы узнали об этом на несколько месяцев раньше», что помогло бы удержать вирус «в том районе Китая, где он появился».

«Определенно, мир платит большую цену за то, что они сделали, не позволив врачам сообщить об этом», - сообщил Трамп на брифинге. Помимо этого Трамп не верит данным, которые публикует сегодня китайское правительство.

«Что они публикуют сейчас, кто знает, я надеюсь, что это правда», - отреагировал Трамп на информацию об отсутствии за сутки новых случаев в Китае коронавирусной инфекции.

Напомним, 17 марта Совет по национальной безопасности администрации президента США обвинил власти Китая в сокрытии достоверной информации о вспышке, а также подавлении всех попыток врачей и журналистов рассказать миру об опасном вирусе.

В декабре прошлого года китайский врач Ли Вэньлян сообщил о вспышке неизвестной пневмонии, за что ему угрожали силовики Китая, обвинив медика в распространении ложной информации.