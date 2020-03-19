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В Китае число новых заболевших коронавирусом упало до нуля

Москва, 19.03.2020
  • В Китае число новых заболевших коронавирусом упало до нуля

Из открытых источников

За прошедшие сутки в Китае впервые с начала эпидемии коронавируса не зафиксировано ни одного случая заражения инфекцией на территории страны, говорится в данных госкомиссии по здравоохранению КНР. Новость сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Агентство уточняет, что нет ни одного нового выявленного случая заболевания в мегаполисе Ухань, откуда началась эпидемия коронавируса. Правительство КНР также заявляет, что новых случаев заболевания не возникло в течение семи дней и в остальной части Китая.

Карта коронавируса в мире и в Россииmaps.arcgis.com

К подобным результатам, по мнению эпидимиологов, привели карантинные меры в самой провинции Хубэй.

В настоящее время все усилия китайской стороны направлены на предотвращение завоза инфекции из неблагополучных в плане распространения коронавируса стран. За сутки у въехавших в Китай иностранцев выявлено 34 случая заражения инфекцией. В правительстве при этом уверены, что если вирус всплывет снова, он будет быстро устранен.

В общей сложности в Китае с начала вспышки эпидемии заразилось 80,9 тыс. человек, из них выздоровели 70,4 тыс.

Напомним, правительство Китая сообщило в декабре 2019 года в ВОЗ о вспышке эпидемии коронавируса в мегаполисе Ухань. 11 марта организация объявила о пандемии инфекции.

Наиболее неблагоприятными странами в плане распространения коронавира остаются Италия, Германия, Южная Корея.

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