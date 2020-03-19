В МИД рассказал о готовящейся провокации Украины в Крыму

По заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Киев 3 мая готовит провокацию по прорыву в Крым.

«Сейчас готовится новая провокация – некий «Марш на Крым» 3 мая», - сообщила Захарова. Она уточнила, что организаторы акции представители «так называемого Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России). Захарова заявила также, что организаторы марша «готовят прорыв на полуостров через государственную границу России», цитирует представителя МИД РИА «Новости». Дипломат добавила, что Москва призывает этого «не допустить», а также напомнила о «визовой дискриминации жителей Крыма, противоречащей «не только ключевым международным стандартам в сфере прав человека, но и ряду основополагающих документов самого ЕС».

Напомним, 18 марта исполнилось шесть лет с момента вхождения крымского полуострова в состав России. В 2014 году в ходе референдума 98%жителей полуострова проголосовали за этот шаг. Результаты голосования не признала западная коалиция во главе с США. Вскоре после вхождения Крыма в состав РФ ряд стран ЕС и США ввели антироссийские санкции, которые обновляются до настоящего времени. Россия в свою очередь объявила курс на импортозамещение.