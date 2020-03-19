В России вылечили четырех инфицированных коронавирусом

Как сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, еще четверых россиян, которые вылечились от коронавирусной инфекции, выписали из больницы. Чиновница подтвердила, что повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания.

«Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни», - рассказала Ракова. Она уточнила, что среди выздоровевших две женщины и двое мужчин, которые находятся в хорошем физическом состоянии.

Ранее из московской больницы был выписан первый пациент с новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, в Москве от коронавируса полностью излечились уже пять человек.

Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована эпидемия коронавирусной инфекции. ВОЗ 11 марта 2020 года признала вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным по всему миру заразились более 220 тысяч человек, более 80 тысяч успешно вылечились.

В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев заражения, большая часть заболевших пациентов прибыл из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.